Tamer Tuna Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı

Beşiktaş'ta ligin 33. haftasında ilan edilen 15. şampiyonluk sonrası ilk ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, BeIN Sports muhabirine Osmanlıspor maçı sonrasında görevi bırakacağını açıkladı.



Beşiktaş'ta yaşadığı günleri asla unutmayacağını belirten Tuna yaptığı açıklamada "Futbolculuğumda 100. yıl kadrosunda yaşadığım şampiyonluğun sonrası teknik direktörlük kariyerimde iki sezondur kazandığım şampiyonluk benim için her zaman çok ayrı yeri olacaktır. Beşiktaş her zaman kalbimin bir köşesinde olacaktır" dedi.



Tamer Tuna'nın gelecek sezon bir takımının teknik direktörü olması bekleniyor. Tuna daha önce teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yardımcılığını yapmıştı.