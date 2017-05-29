''Beşiktaş'ın 20. şampiyonluğu bu !''
Fenerbahçe, Gignac'ın peşinde !
Beşiktaş'ın ilk transferi Domagoj Vida
Ryan Babel'den Advocaat'a sitem !
Ryan Babel'den Advocaat'a sitem !
İşte Süper Lig'de son haftanın programı !
İşte Süper Lig'de son haftanın programı !
Galatasaray'a transfer çalımı ! Büyük şok...
Galatasaray'a transfer çalımı ! Büyük şok...
Başakşehir'den örnek mesaj: ''Şampiyon Beşiktaş''
Başakşehir'den örnek mesaj: ''Şampiyon Beşiktaş''
Caner ve Gökhan'dan F.Bahçe'ye nispet !
Caner ve Gökhan'dan F.Bahçe'ye nispet !
Şampiyonluğu Sultanahmet'te kutladı...
Şampiyonluğu Sultanahmet'te kutladı...
Beşiktaş maçında dikkat çeken detay !
Beşiktaş maçında dikkat çeken detay !
işte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
işte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 29 Mayıs 2017 13:28

Tamer Tuna Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Tamer Tuna Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı
A+ A-

Beşiktaş'ta ligin 33. haftasında ilan edilen 15. şampiyonluk sonrası ilk ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, BeIN Sports muhabirine Osmanlıspor maçı sonrasında görevi bırakacağını açıkladı.
 
Beşiktaş'ta yaşadığı günleri asla unutmayacağını belirten Tuna yaptığı açıklamada "Futbolculuğumda 100. yıl kadrosunda yaşadığım şampiyonluğun sonrası teknik direktörlük kariyerimde iki sezondur kazandığım şampiyonluk benim için her zaman çok ayrı yeri olacaktır.  Beşiktaş her zaman kalbimin bir köşesinde olacaktır" dedi. 
 
Tamer Tuna'nın gelecek sezon bir takımının teknik direktörü olması bekleniyor. Tuna daha önce teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yardımcılığını yapmıştı.

açıklama , beşiktaş , Tamer Tuna , ayrılık