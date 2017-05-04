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  5. 04 Mayıs 2017 18:17

Taraftarlar derbi biletlerine hücum etti

Fenerbahçe'yle zoru bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta bugün öğlen saatlerinde satışa sunulan maç biletleri jet hızıyla tükendi.

Taraftarlar derbi biletlerine hücum etti
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Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak oan Beşiktaş taraftarına bilet dayanmıyor. 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar için satışa sunulan biletler kısa sürede bitti.

40 bin taraftar bekleniyor

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 150 ile 1100 lira arasında belirlenirken, siyah-beyazlılar için satışa çıkarılan 7 bin 700 biletin satışı tamamlandı.

Derbi maçını, kombine kart sahibi taraftarların yanı sıra bilet alanlarla birlikte 40 bine yakın taraftarın izlemesi bekleniyor.

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