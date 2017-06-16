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  5. 16 Haziran 2017 18:12

Titi için Bursaspor devreye girdi

Beşiktaş'In kadrosuna katmak istediği Titi için Bursaspor devreye girdi.

Titi için Bursaspor devreye girdi
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Başkan Ali Ay'ın Divan Kurulu'nda ''Defans hattı Aziz Behich dışında tamamen değişecek'' sözlerinin ardından birçok oyuncuyla transfer görüşmesi yapan Bursaspor, Beşiktaş'ın da istediği Kasımpaşa'yla sözleşmesi biten Titi için devreye girdi.

Oyuncunun menajeriyle temas kuran Yeşil Beyazlılar menajerleri yüz yüze görüşmek için Bursa'ya davet etti.

Transfer savaşı

Beşiktaş'la ön anlaşma yaptığı iddia edilen Titi'nin menajerlerine Bursaspor yönetiminin ''Oyuncuyu istiyoruz. Bizim şartlarımızı da değerlendirin'' dediği belirtildi. Bu girişim Yeşil Beyazlılar'ın Beşiktaş'la transfer savaşı olarak yorumlandı.

Bursaspor'un Titi için 3 yıllık bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperle imza parası olarak 500 bin Euro'ya el sıkıştığı, yıllık 1 milyon 250 bin Euro'ya anlaştığı iddia edildi.

Tüm bu ortaya çıkan rakamlara karşın Bursaspor'un Titi'ye daha iyi şartlarda bir teklif sunacağı belirtildi. Asıl adı Christian Chagas Tarouco olan Titi, bugüne kadar Vasco De Gama ve Baiha formalarını giydikten sonra Kasımpaşa'ya transfer oldu.

İstanbul ekibinde iki sezon geçiren tecrübeli stoper, 2 sezonda 72 maçın 72'sinde ilk 11'de sahaya çıktı ve toplam 10 gol kaydetti.

kasımpaşa , bursaspor , titi , beşiktaş