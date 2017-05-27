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  5. 27 Mayıs 2017 10:46

Tolgay Arslan Inter'de !

Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı, gelecek sezon İtalyan devine gidiyor.

Tolgay Arslan Inter'de !
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Son haftalarda yükselen formu dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu için Inter, Kartal'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

BU yaz futbol takımının maliyetini düşürme ve oyuncularına gelen iyi teklifleri değerlendirme kararı alan Beşiktaş yönetimi, Tolgay Arslan’ı İtalyan devi Inter’e gönderiyor... Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki yıldızın transferi için Milano temsilcisiyle 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı öğrenildi.

INTER’İN Tolgay’a olan ilgisi, Beşiktaş’ın bu sezon Napoli ile Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçlar sonrası başladı. Kartal’ın İtalya’da 3-2 kazandığı maçta 75 dakika sahada kalan Tolgay, İstanbul’daki mücadelede de ise 90 dakikada oynamıştı. Başarılı orta saha oyuncusunu bir süredir takip eden İtalyan ekibinin, son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Tolgay’a yıllık 2.1 milyon Euro ücret ödeyeceği ifade edildi.



71 MAÇTA 2 GOL,9 ASİST

TOLGAY, Beşiktaş’a 2014-15 sezonunun devre arasında Hamburg’dan 450 bin Euro bonservis bedeli karşılığında gelmişti. O dönem kendisini isteyen bir diğer kulüp Trabzonspor ile Beşiktaş arasında küçük çaplı bir gerginliğe de neden olan Tolgay, 2.5 sezonda 71 resmi maçta siyah-beyazlı formayı giydi ve 2 gol, 9 asist üretti.

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