Tolgay Arslan Trabzonspor yolunda !

Trabzonspor, 50. yılında çok özel bir kadroyla taraftarının huzuruna çıkmakta kararlı. Karadeniz temsilcisi, Lokomotiv Moskova’nın deneyimli stoperi Serdar Taşçı ve Osmanlıspor’un yıldızı Ndiaye’yi büyük ölçüde bitirdi, iş imza aşamasına kadar geldi. Spartak Moskova’nın kanat oyuncusu Zoran Tosic cephesinde de çok küçük pürüzlerin kaldığı gelen haberler arasında.

Yanal vazgeçmiyor

Tamamen teknik direktör Ersun Yanal’ın istekleri doğrultusunda hareket eden Bordo-Mavililer’in Başkanı Muharrem Usta’nın rotasındaki yeni hedef ise devre arasında, hatta bir önceki yönetim döneminde de istenen Beşiktaş’ın başarılı ismi Tolgay Arslan. Her ne kadar oyuncu şu ana kadar gelen tekliflere pek sıcak bakmadığını söyleyip astronomik rakamlar talebinde bulunsa da Yanal’ın ısrarında bir geri adım söz konusu değil.

Uzatıp kiralanacak

Hocasının Tolgay isteğini gerçeğe dönüştürmekte kararlı olan Başkan Muharrem Usta da bu doğrultuda imkanları zorluyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile önceki gün bir sosyal toplum projesinde bir araya gelen Usta’nın teklifini yinelediği ve seçenekleri ortaya koyduğu öğrenildi. Buna göre Beşiktaş’ın sözleşmesi 2018’de bitecek olan Tolgay ile yeni bir mukavele yapması ve ardından oyuncuyu 1 sezonluğuna Trabzonspor’a kiralaması en güçlü ihtimal durumunda.

Final görüşmesi olacak

Beşiktaş Başkanı Orman’ın bu seçeneği hocası Şenol Güneş ile paylaşacağı ve çıkacak sonucu da en kısa zamanda Usta’ya ileteceği bildirildi. Bu, bir anlamda Tolgay transferindeki belirleyici, yani final teması olacak. Bir kez daha olumsuz yanıt çıkması durumunda Bordo-Mavililer yeni isimlere yönelecek.