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  1. 24 Nisan 2017 22:28

Tolgay Arslan: Zor maç olacağını biliyorduk

Ligde 4 ay sonra ilk 11'de sahaya çıkarak takımına iki asistle katkı yapan Tolgay Arslan, galibiyetten dolayı mutlu...

Tolgay Arslan: Zor maç olacağını biliyorduk
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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Adanaspor’u 3-2 yenen Beşiktaş’ta iki golün asistini yapan Tolgay Arslan, maç sonunda konuştu.

Uzun süre sonra ligde ilk 11’de sahaya çıkan tecrübeli futbolcunun sözleri şöyle;

“Benim için önemli maçtı. Uzun zamandır oynamıyordum. Kendimi hazır tuttum. Elimden geleni yaptım ve takıma yardım etmek istedim. Lyon maçında 120 dakika savaştık. Bugün zor maç olacağını biliyorduk. Farkı açmak istiyorduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Lyon maçının etkisi vardı tabi! Herkes finale gitmek istiyordu. Maalesef olmadı. Yorgunluğu da gördük. Sonuçta 3 puanı aldık. Farkı da 7’ye çıkardık.”

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