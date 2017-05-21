Trabzonspor 0 - 0 Başakşehir / Maç devam ediyor

45'Fırat Aydınus'un düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eriyor.

45'Joseph Attamah'ın Emmanuel Mas'a yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf Yazıcı'nın ortasını Bekir İrtegün uzaklaştırıyor.

43'Trabzonspor yarı alanının ilk metrelerinde Dame N'Doye'ye arkadan sert müdahalede bulunan Bekir İrtegün, sarı kart görüyor.

41'Eren Albayrak'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Stefano Napoleoni'nin ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırıyor.

38'Trabzonspor yarı alanının ortalarından hafif sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Belözoğlu geçiyor. Emre'nin ortası ile arka direkte buluşan Joseph Attamah'ın kafa vuruşu kaleci Onur Kıvrak'ta kalıyor.

33'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf Yazıcı'nın ortasını Medipol Başakşehir savunması uzaklaştırıyor.

30'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen dışında buluşan Matus Bero'nun gelişine yerden çektiği şut kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

30'Avantaja bırakılan pozisyonda Marcio Mossoro'ya arkadan sert müdahalede bulunan Ogenyi Onazi, sarı kart görüyor.

25'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf Yazıcı'nın ortasını Medipol Başakşehir savunması ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

20'Karşılaşmada 20 dakikalık bölüm geride kalırken Medipol Başakşehir'in topla oynama oranında %58'e %42 üstünlüğü bulunuyor.

17'Emre Belözoğlu'nun orta sahadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Edin Visca için ofsayt bayrağı kalkıyor.

17'Marcio Mossoro'nun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Eren Albayrak, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor ancak Uğur Demirok kafayla tehlikeyi uzaklaştırıyor.

12'Olcay Şahan'ın pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın yerden çektiği şut kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

11'Fabian Castillo'nun ceza sahası yayının hemen dışından yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

9'Olcay Şahan'ın pası ile ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

5'Emmanuel Mas'ın Edin Visca'ya yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Belözoğlu geçiyor. Emre Belözoğlu'nun ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

1'Karşılaşma Medipol Başakşehirli futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor-Başakşehir karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan mücadele Medical Park Arena’da oynanırken, maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşmanın başlama saat 19:00’da başladı. 5. sıra için yarışan Trabzonspor 49 puana, Beşiktaş’ın kazandığı haftada şampiyonluk iddiasını son iki haftaya taşımak isteyen Başakşehir ise 66 puana sahip!

TRABZONSPOR: Onur, Mas, Uğur, Matus Bero, Pereira, Medjani, Onazi, Olcay, Castillo, Yusuf Yazıcı, N'Doye,



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Bekir, Epureanu, Caiçara, Visca, Eren, Mossoro, Emre, Attamah, Adebayor, Napoleoni