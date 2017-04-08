Trabzonspor - Beşiktaş: 0-1 (Maç devam ediyor)

13'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta çıkıyor.



8'Trabzonspor golden sonra kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.



4'Adriano Correia golde asisti yapan oyuncu oluyor.



4'GOOOLL!!! Beşiktaş, Cenk Tosun'un golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Adriano Correia'nın son çizgiye inerek ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Cenk Tosun topun gelişine yaptığı şık ayak içi vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak kale direği yakınında Onur Kıvrak'ın solundan ağlarla buluşturuyor.



2'Karşılaşmadaki ilk pozisyon ev sahibi Trabzonspor'dan geliyor. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topa hareketlenen Olcay Şahan'ın vuruşunda Fabricio topa hakim olmayı başarıyor.



1'Hakem Ali Palabıyık maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Beşiktaş başlıyor.



- Her iki takımda sahaya çıkıyor ve karşılaşma birazdan başlayacak.



İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay, Castillo, Rodallega

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk