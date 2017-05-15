Trabzonspor çıldırdı ! Yok böyle bir teklif...
Galatasaray'dan Andrija Balic bombası
Fenerbahçe Taison'u bitirdi, Sobol yolda !
'Küme düşecek' denilen takımı şaha kaldırdı !
'Küme düşecek' denilen takımı şaha kaldırdı !
Vagner Love fırtınası ! Yine gol yağdırdı...
Vagner Love fırtınası ! Yine gol yağdırdı...
Tudor'dan transfer sözleri: ''Gelecek sezon...''
Tudor'dan transfer sözleri: ''Gelecek sezon...''
Beşiktaş'ın darbesi Fırtına'ya ağır geldi !
Beşiktaş'ın darbesi Fırtına'ya ağır geldi !
Wesley Sneijder'den hakeme Türkçe tepki !
Wesley Sneijder'den hakeme Türkçe tepki !
Bu akşam Şenol Güneş tarihi bir gün yaşayacak !
Bu akşam Şenol Güneş tarihi bir gün yaşayacak !
Akhisar coştu bir kere ! Tam 4 gol...
Akhisar coştu bir kere ! Tam 4 gol...
Erdoğan'dan Vakıfbank'a tebrik
Erdoğan'dan Vakıfbank'a tebrik
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 15 Mayıs 2017 12:39

Trabzonspor çıldırdı ! Yok böyle bir teklif...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Osmanlı’nın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye için tüm kozlarını oynuyor.

Trabzonspor çıldırdı ! Yok böyle bir teklif...
A+ A-

Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal’ın bizzat istediği 26 yaşındaki hücum oyuncusu için Başkent ekibine 2.5 milyon Euro’nun yanı sıra; Sefa Yılmaz, İbanez, Muhammet Demir, Aykut Demir ve Ramazan Övünç’ün gibi 5 futbolcunun yer aldığı bir paket teklif yaptı.

Osmanlı’nın bu cazip teklife sıcak baktığı belirtilirken, Ndiaye’nin de Trabzonspor’da oynamak istemesi ‘Fırtına’nın elini güçlendirdi.

Bordo-Mavili yöneticilerin, bu transfere büyük ihtimalle ‘bitti’ gözüyle baktıkları öğrenildi. Ndiaye, bu sezon 40 resmi maçta 7 gol attı, 3 asist yaptı.

Habertürk

takas , Badou Ndiaye , teklif , trabzonspor , transfer