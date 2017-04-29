Trabzonspor-Gençlerbirliği: 0-0 (Maç devam ediyor)

48'Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan köşe vuruşundan arka direğe yaptığı ortasına Uğur Demirok kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.



47'Dame N'Doye'un ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hugo Rodallega kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Penaltı noktasının hemen sağından Hugo Rodallega şutunu çekiyor ancak kaleci Johannes Hopf bu şutu kurtarmayı başarıyor.



46'İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci devre Gençlerbirliği'nin santra vuruşuyla başlıyor.

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45'İlk yarının son düdüğü geliyor ve mücadelenin ilk devresi golsüz sona eriyor.



45'Bu sefer diğer taraftan köşe vuruşunu kullanan Yusuf Yazıcı ortasını altıpasın önüne doğru yapıyor. O noktada Hugo Rodallega kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla üstten auta çıkıyor.



42'Trabzonspor'da zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Okay Yokuşlu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, Fabian Castillo yerine oyuna dahil oluyor.



36'Sağ kanattan Joao Pereira'nın ortasına ön direkte Hugo Rodallega kafa vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde yandan auta gidiyor.

33'Ceza yayının içerisinden Yusuf Yazıcı'nın yerden çektiği şut kaleci Johannes Hopf'da kalıyor.

31'Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla tekrar buluşan Aydın Karabulut ortasını ceza yayına doğru gönderiyor. O noktada Serdar Gürler topun gelişine sağ ayağıyla şutununu çekiyor ancak zayıf giden bu şut farklı şekilde auta çıkıyor.

29'Sağ kanatta süratle ilerleyen Tokelo Rantie ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak top kaleci Onur Kıvrak'dan geri dönüyor.

26'Sol kanada atılan havadan pasa hareketlenen Uğur Çiftçi ofsayta yakalanıyor.

24'Dame N'Doye'un defansın arkasına attığı uzun pasla sağ kanatta topla buluşan Hugo Rodallega, ceza sahası içi sağ çaprazına girer girmez şutunu çekiyor ancak kaleye paralel giden top auta çıkıyor.

20'Kaleci Onur Kıvrak'ın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Olcay Şahan, ceza alanına girdikten sonra altıpasın hemen solundan ayağının dışıyla şutunu çekiyor ancak top farklı bir şekilde auta gidiyor.

17'Ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde Trabzonspor çift vuruş kazanıyor. Hugo Rodallega'nın dokunduğu topa Yusuf Yazıcı şutunu çekiyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor.

11'Aydın Karabulut'un köşe vuruşundan arka direğe yaptığı ortasına Luccas Claro kafa vuruşunu yapıyor ancak top doğrudan auta gidiyor.

9'Sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. O noktada Hugo Rodallega kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

7'Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş için topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf'un, ön direğe yaptığı ortasını savunma uzaklaştırıyor.

3'Köşe atışı için topun başına geçen Yusuf Yazıcı ortasını ceza alanı içerisine doğru gönderiyor. Savunmanın kafasından seken top ters taraftan tehlikeli bölgenin dışına çıkıyor.

2'Ceza yayı içerisinde Dame N'Doye'un çektiği şutu kaleci Johannes Hopf kornere çeliyor.

1'Hakem Fırat Aydınus maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Trabzonspor başlıyor.

İLK 11'LER:



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf, N'Doye, Rodallega



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Scekic, Claro, Palitsevich, Rantie, Khalili, Anıl Karaer, Aydın, Serdar Gürler