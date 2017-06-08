Trabzonspor Ivelin Popov'u transfer ediyor

Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Popov ve menajeriyle yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya varılırken, tecrübeli futbolcu Gaziantepspor'da oynadığı dönemden hatırladığı Trabzon'da forma giymeyi istediğini belirtti. Ancak kulübüyle uzun süreli sözleşmesi bulunan oyuncu için şu ana kadar yapılan bonservis görüşmelerinde istenen seviyeye inilemedi.



Popov için en son 2 milyon 300 bin euro'luk bir teklif yapan bordo-mavili kulübün fiyatı biraz daha artırmayı planladığı yine de transferin gerçekleşmemesi durumunda ise oyuncuyu kiralamak için bir teklif yapacağı öğrenildi.

Sabah