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  5. 14 Haziran 2017 19:01

Trabzonspor Kamil Ahmet Çörekçi’yle anlaştı

Trabzonspor, geçen sezon Eskişehirspor forması giyen sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yle anlaşma sağladı.

Trabzonspor Kamil Ahmet Çörekçi’yle anlaştı
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Ersun Yanal yönetiminde gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Kamil Ahmet Çörekçi, yarın Trabzon’da sağlık kontrolünden geçirilecek.

25 yaşındaki sağ beki Trabzon’a davet eden bordo-mavililerin, yarın sabah saatlerinde yapılacak sağlık kontrolünde bir sorun çıkmaması durumunda oyuncu ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Geride kalan sezonda TFF 1. Lig’de Eskişehirspor formasıyla 29 maçta 2 bin 592 dakika süre alan Kamil Ahmet, 1 de gol kaydetti.

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