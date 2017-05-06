Trabzonspor-Kayserispor: 2-2

51'Kayserispor gole yaklaşıyor. Welliton Soares rakiplerini ekarte ederek hızla ceza alanına giriyor ve pasını müsait durumdaki Deniz Türüç'e aktarıyor. Deniz Türüç ceza alanında boş durumda istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıkıyor.



51'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Larrys Mabiala kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.



46'Samba Sow'un rakiplerini ekarte ederek ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.



46'Hakem Alper Ulusoy ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Trabzonspor başlıyor.



46'Konuk ekip Kayserispor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Güray Vural oyundan alınırken, Samba Sow oyuna dahil oluyor.

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45'Hakem Alper Ulusoy ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 2-2'lik eşitlikle tamamlanıyor.



45'GOOOLL!!! Trabzonspor, Uğur Demirok'un golü ile maçta tekrar eşitliği yakalıyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Uğur Demirok, yaptığı vuruşla kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.



45'Trabzonspor penaltı kazanıyor.



41'GOOOLL!!! Kayserispor, Raheem Lawal'ın golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Sol kanatta topla buluşan Raheem Lawal hızla ilerleyerek Aytaç Kara'yı ekarte ediyor ve bekletmeden ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor.



39'Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadankazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.



34'Olcay Şahan golde asisti yapan oyuncu oluyor.



34'GOOOLL!!! Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Jan Durica'nın uzun pasıyla topla buluşan Olcay Şahan'ın bekletmeden savunma arkasına gönderdiği pasıyla topla buluşan Hugo Rodallega ceza alanında kaleciyle karşı karşıya sol ayağıyla yaptığı vuruşuyla meşin yuvarlağı kalesini terk eden Muammer Yıldırım'ın yanından ağlarla buluşuyor.



23'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Rajko Rotman Dame N'Doye'ya yerden kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.



18'Trabzonspor golden sonra rakip kalede olan baskısını biraz daha artırıyor.



14'Dame N'Doye'un ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıkıyor.



12'Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.



9'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Larrys Mabiala kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.



7'Hakan Aslantaş golde asisti yapan oyuncu oluyor.



7'GOOOLL!!! Kayserispor, Deniz Türüç'ün golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan savunma arkasına gönderdiği uzun pasında Welliton Soares topun üzerinden atlayarak Deniz Türüç'ün topla buluşmasını sağlıyor. Deniz Türüç hızla ceza alanına giriyor ve sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Onur Kıvrak'ın sağından ağlarla buluşturuyor.



5'Jan Durica'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.



3'Yusuf Yazıcı'nın pasıyla topla buluşan Olcay Şahan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.



1'Hakem Alper Ulusoy maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Kayserispor başlıyor.