Trabzonspor-Kayserispor: 2-3

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor sahasında Kayserispor'a 3-2 yenilerek ağır bir darbe aldı. Kayserispor ise hayati bir 3 puan aldı.

Trabzon'daki karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım, 7. dakikada golü buldu. Welliton'un şık pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Deniz Türünç, kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. Deniz böylece bu sezonki 10. golüne imza attı. 34. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Olcay Şahan'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Rodallega, kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı ve skora dengeyi getirdi. 41. dakikada Kayserispor, harika bir golle tekrar öne geçti. Orta alana yakın bir yerden aldığı topla sol çaprazdan ceza alanına doğru hareketlenen Lawal, Aytaç Kara'dan sıyrılarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın uzanamadığı sağ üst köşeden ağları buldu. 45. dakikada Rodallega'nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topa N'Doye ile birlikte yükselen Mabiala elle müdahale edince hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Uğur demirok hata yapmadı ve skora bir kez daha denge getirdi.

İkinci yarıda Trabzon basklı oynasa da 73. dakikada maçın yıldızı Lawal sahneye çıktı ve kafayla skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Kayserispor deplasmanda ilk kez rakibini yenerken, hayati bir 3 puan aldı ve haftayı 33 puanla tamamladı. Trabzonspor ise bu yenilgiyle 48 puanda kaldı ve ilk 4 yolunda önemli bir darbe aldı.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR: 2-3

STAT: Medical Park Arena

HAKEM: Alper Ulusoy



TRABZONSPOR: Onur, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Onazi, N'Doye, Yusuf, Olcay, Rodallega.



TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KAYSERİSPOR: Maummer, Erkan, Mabiala, Levent, Hakan, S.Sow, Rotman, Varela, Lawal, Umut, Welliton.



TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal