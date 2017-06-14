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  5. 14 Haziran 2017 11:18

Trabzonspor, Khacheridi'yi kadrosuna katıyor

Trabzonspor, Dinamo Kiev ile sözleşmesi biten 1.98 cm boyundaki Khacheridi ile önemli mesafe katetti. Transferin gidişatı ise diğer aday Johansson'a bağlı...

Trabzonspor, Khacheridi'yi kadrosuna katıyor
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Trabzonspor, Eugen Khacheridi'yi transfer ediyor mu? Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, stoper mevkii için prensip anlaşmasına varılan Serdar Taşçı ve görüşme halinde olduğu Erik Johansson'dan sonra bir ismi daha gündemine aldı.

Dinamo Kiev ile sözleşmesi ay sonu bitecek Ukraynalı futbolcu Evgen Khacheridi ile bir ön görüşme yapıldı. Bu görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenilen oyuncunun bonservisinin elinde oluşu, bordomavili yönetimin iştahını kabartıyor. Khacheridi geçtiğimiz sezon Kiev'de 20 maçta forma giyerken bir de gol attı.

Bu arada yönetim kanatlara takviye için İspanya'da Celta Vigo forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu Theo Bongonda'yı da gündemine aldı.

Esteban zam alınca, kaldı

Trabzonspor'un sözleşmesi biten Esteban Alvarado ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Buna göre; ücretini 550 bin Euro'dan 700 bin Euro'ya çıkaran yönetim, 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Böylelikle iç transferde Yusuf Yazıcı ve Okay'dan sonra üçüncü oyuncuyla da anlaşılmış oldu.

Sabah

Trabzonspor , Khacheridi , transfer , savunma