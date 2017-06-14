Trabzonspor, Khacheridi'yi kadrosuna katıyor

Trabzonspor, Eugen Khacheridi'yi transfer ediyor mu? Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, stoper mevkii için prensip anlaşmasına varılan Serdar Taşçı ve görüşme halinde olduğu Erik Johansson'dan sonra bir ismi daha gündemine aldı.



Dinamo Kiev ile sözleşmesi ay sonu bitecek Ukraynalı futbolcu Evgen Khacheridi ile bir ön görüşme yapıldı. Bu görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenilen oyuncunun bonservisinin elinde oluşu, bordomavili yönetimin iştahını kabartıyor. Khacheridi geçtiğimiz sezon Kiev'de 20 maçta forma giyerken bir de gol attı.



Bu arada yönetim kanatlara takviye için İspanya'da Celta Vigo forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu Theo Bongonda'yı da gündemine aldı.



Esteban zam alınca, kaldı



Trabzonspor'un sözleşmesi biten Esteban Alvarado ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Buna göre; ücretini 550 bin Euro'dan 700 bin Euro'ya çıkaran yönetim, 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Böylelikle iç transferde Yusuf Yazıcı ve Okay'dan sonra üçüncü oyuncuyla da anlaşılmış oldu.



Sabah