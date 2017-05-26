''Trabzonspor maçından sonra ülkeme döneceğim''

Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı’nın başına geçmişti. Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe’yi ne zaman bırakacağıyla ilgili birçok spekülasyon ortaya atıldı.

Advocaat, Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamada, “Sonuna kadar buradayım ama başkan farklı bir karar verirse onu bilemem” dese de kapalı kapılar ardından çok daha farklı konuştu.

Aziz Yıldırım’ın, yaptığı görüşmede 69 yaşındaki çalıştırıcıdan sezonun son haftasında oynanacak Adanaspor maçından sonra görevi bırakmasını istediği kaydedildi.

Ancak Advocaat’ın buna yanıtı, “Bu hafta Trabzonspor maçında son kez takımın başında yer alırım. Hollanda’nın hazırlık maçları için vaktim kalmadı. Çalışma yapmam gerekiyor. Pazartesi, Türkiye’den ayrılmayı planlıyorum” oldu. Portakallar, 31 Mayıs’ta Fas, 4 Haziran’da ise Fildişi Sahili ile hazırlık maçı oynayacak. Advocaat, milli takımın başındaki ilk resmi müsabakasına ise 9 Haziran’da Lüksemburg karşısında çıkacak.