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  5. 05 Haziran 2017 15:55

Trabzonspor Seydi Kayasoy'u istiyor

Altınordu'da forma giyen genç stoper Seydi Kayasoy'un, Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor Seydi Kayasoy'u istiyor
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Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında U21 takımında forma giyerken, ikinci devrede A takımda şans bulmaya başlayan 19 yaşındaki savunmacı için Karadeniz ekibinin nabız yokladığı bildirildi.
 
Ligde 8 maçta forma giyen 1.90 metre boyundaki genç stoperin 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın Seydi'nin 1 yıl daha takımda kalıp deneyim kazanmasını istediği belirtildi.
 
Trabzonspor Yönetimi, transfer döneminin başlamasıyla birlikte Seydi için harekete geçecek ve uygun koşulların oluşması halinde bu oyuncuyu renklerine bağlamaya çalışacak.

Skorer

Trabzonspor , Seydi Kayasoy , altınordu