Trabzonspor Seydi Kayasoy'u istiyor

Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında U21 takımında forma giyerken, ikinci devrede A takımda şans bulmaya başlayan 19 yaşındaki savunmacı için Karadeniz ekibinin nabız yokladığı bildirildi.



Ligde 8 maçta forma giyen 1.90 metre boyundaki genç stoperin 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın Seydi'nin 1 yıl daha takımda kalıp deneyim kazanmasını istediği belirtildi.



Trabzonspor Yönetimi, transfer döneminin başlamasıyla birlikte Seydi için harekete geçecek ve uygun koşulların oluşması halinde bu oyuncuyu renklerine bağlamaya çalışacak.

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