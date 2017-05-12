Trabzonspor ve Galatasaray Riad Bajic'in peşinde

Trabzonspor'da forvet arayışları sürerken Villereal'de forma giyen 31 yaşındaki İspanyol yıldız Soldado'dan sonra sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo- mavililer ismi G.Saray'la da anılan Atiker Konya'nın 23 yaşındaki golcüsü Riad Bajic ile ilgilenmeye başladı. Bu sezon Atiker Konya ile 42 maçta 16 gol atmayı başaran ve 2 de asist yapan Bajic'in devre arasında kulübüyle üç yıllık daha sözleşme imzalaması nedeniyle bordo-mavililer önce yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalacak. Teknik direktör Ersun Yanal, Bajic için, "Gelişime açık ve fırsatçı" şeklinde rapor sunarken, G.Saray'ın da bu oyuncuyla ilgilenmesi nedeniyle fiyatın yükselmesi bekleniyor.

SOLDADO İLE TEMAS

Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Bajic'in güncel piyasa değerinin 5 milyon euro seviyelerinde olduğu ancak Trabzonspor'un takas önerisinde de bulunabileceği belirtildi. Konyaspor'un, bordo-mavililerin bazı futbolcularıyla ilgilendiği biliniyor. Yönetim Soldado için de temaslarını da sürdürüyor.

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