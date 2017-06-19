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  5. 19 Haziran 2017 19:58

Trabzonspor Zeki Yavru ile resmen ayrıldı

Trabzonspor, 25 yaşındaki savunmacı Zeki Tavru ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Zeki Yavru ile resmen ayrıldı
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Trabzonspor Kulübü, sağbek oyuncusu Zeki Yavru’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, “Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına göre; Zeki Yavru şirketimizde olan 350 bin TL tutarındaki alacağından feragat etmiştir” ifadelerine yer verildi.

2012-2013 sezonundan bu yana A Takım’da forma giyen 25 yaşındaki savunmacı geçen sezon 23 maçta forma giymiş bir de asist kaydetmişti. Zeki’nin en verimli sezonunu ise 2015-2016 sezonu olurken genç savunmacı o sezon 36 maça çıkmış, 4 gole 1 de asiste imza atmıştı.

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