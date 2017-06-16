Trabzonspor Zeki Yavru ile yollarını ayırıyor

Trabzon Telekomspor'dan Trabzonspor'un alt yapısına gelen Zeki Yavru, 1461 Trabzon'da forma giymesinin ardından bordo-mavililere döndü. Takımda forma giydiği her dönem eleştirilerin odağında olan Zeki Yavru, taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmadı. Sağ kanat oyuncusu, Pereira'nın takıma gelmesiyle birlikte formayı da unuttu.

Trabzonspor'da zorluklarla geçen 5 sezon

Altyapıdan yetişen oyuncular arasında yer alan Zeki Yavru, bordo-mavili takımda forma giyen Trabzonlu oyuncuların yaşadığı sıkıntıları yaşadı. Karadeniz ekibinde Trabzon'lu oyuncuların forma giymesi gerektiği ilkesi her dönem savunulsa da Zeku Yavru bordo-mavili takımda tutunmakta zorlandı. Zeki, 5 sezonda 76 maça çıktı ve ilk 11'de 59 maçta forma giydi. 1 gol attı ve 5 bin 426 dakikada forma giyebildi. Sağ kanat oyuncusu bu sezonun ilk yarısında sürekli forma şansı bulsa da devre arasında Pereira'nın gelmesiyle birlikte formasını unuttu.

Kadro dışı da kaldı

Trabzonlu oyuncu 2014-2015 sezonunda Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında oynanan ve 4-4 biten karşılaşma sonrası teknik heyetin değil, yönetim kurulu kararı ile Mustafa Yumlu ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'da başarılı bir sezon geçirdi

Trabzonspor'dan Kayserispor'a geçtiğimiz sezon giden oyuncu başarılı bir dönem geçirmişti. Oynadığı 35 maçın 33'ünde ilk 11'de sahaya çıkan Zeki Yavru, 4 gol atarak takımına önemli katkı sağlamıştı. Sürekli forma şans bulduğu Kayserispor'da gösterdiği performansın ardından tekrar Trabzonspor'a sezon başında gelen sağ kanat oyuncusu 17 maçta forma giydi.

Anadolu kulüpleri istiyor

Yeni sezonda Trabzonspor'da olmayacak olan Zeki Yavru, sürekli forma giyebileceği takıma gitmek istiyor. Lige yeni çıkan takımlarla birlikte Bursaspor ve Kayserispor'un Zeki Yavru ile görüşme halinde oldukları öğrenildi.