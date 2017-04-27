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  1. 27 Nisan 2017 17:48

Trabzonspor’a Bundesliga stoperi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız kazandıran Trabzonspor, savunmadaki problemleri çözmek adına Bundesliga’dan lider stoper getiriyor.

Trabzonspor’a Bundesliga stoperi
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Bu sezon Bundesliga’da kaptanlığını yaptığı Darmstadt’la hedeflediği başarılara ulaşamayan Aytaç Sulu’nun, gelecek sezon için Trabzonspor’la görüştüğü iddia edildi.

Daha önce ülkemizden Gençlerbirliği kulübüne transfer olan ancak fazla forma şansı bulamayan Aytaç Sulu’nun, Durica’nın yerine getirilip yabancı kontenjanında yer açılacağı öğrenildi.

Ersun Yanal’ın ısrarla savunma lideri istemesinin üzerine harekete geçen Muharrem Usta yönetimi, Bundesliga ekiplerinden Darmstadt’ın kaptanı Aytaç Sulu’yu mercek altına aldı.

31 yaşındaki deneyimli oyuncuyu transfer edip Jan Durica’ya yol vermeyi planlayan Trabzonspor’un önündeki tek engel Aytaç’ın sözleşmesi.

Kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan Aytaç’ın takım küme düşse bile serbest kalamaması can sıkıyor. Bonservis bedeli ödemeye yanaşmayan bordo mavililerin alternatif bir yol aradığı ve bunun için oyuncunun menajerini İstanbul’a davet ettiği öğrenildi.

Aytaç Sulu bu sezon Bundesliga’da 24 maça çıktı 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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