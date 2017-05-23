Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.



Medipol Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyunculardan Jan Durica'nın takımla çalıştığı, Okay Yokuşlu'nun ise koşu yaptığı belirtildi.



Bordo-mavili futbolcuların, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdikleri kaydedildi.



Trabzonspor, yarın akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.