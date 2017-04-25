Fenerbahçe'de Schmidt sesleri
Canlı yayında Talisca'nın transferini açıkladı
Tudor, Galatasaray yönetiminin sabrını taşırdı
Nuri Şahin'den 2 yıllık imza
Nuri Şahin'den 2 yıllık imza
Başakşehir'in oynayacak futbolcusu kalmadı !
Başakşehir'in oynayacak futbolcusu kalmadı !
Barcelona resmen açıkladı ! Messi ve Iniesta...
Barcelona resmen açıkladı ! Messi ve Iniesta...
Messi'den seksi taraftarına özel hediye !
Messi'den seksi taraftarına özel hediye !
Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi !
Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi !
Süper Lig'de Alpay Özalan sürprizi ! Yeni takımı...
Süper Lig'de Alpay Özalan sürprizi ! Yeni takımı...
Halterci genç kızın şoke eden ölümü !
Halterci genç kızın şoke eden ölümü !
Guardiola çıldırdı ! Rekor transfer ücreti...
Guardiola çıldırdı ! Rekor transfer ücreti...
  1. 25 Nisan 2017 16:01

Trabzonspor'da forvetler ikinci yarıda açıldı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da golcülerin performansı teknik direktör Ersun Yanal'ın yüzünü güldürdü.

Trabzonspor'da forvetler ikinci yarıda açıldı
A+ A-

Bordo-mavililer, Portekiz'in Porto Kulübünden kiralanan Güney Koreli  Suk, daha önce Gaziantepspor'dan kadroya dahil edilen Muhammet Demir, Zenit'in  ikinci takımından ayrılan Azerbaycanlı Ramil Sheidaev ve Senegalli futbolcu Dame  N'Doye ile sezona başladı.

Teknik direktör Yanal'ın sezon başında sürekli 11'de forma şansı  verdiği Suk, performansıyla gözden düşerken ligde 10 maçta 499 dakikaya gol  sığdıramadı.

Trabzonspor'un geçen sezonun ara transfer döneminde Gaziantepspor'dan  renklerine bağladığı Muhammet Demir ise Süper Lig'in ilk bölümünde gol sevinci  yaşayamadı, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak eski takımına kiralandı.

Bordo-mavili takım formasıyla ligdeki son golünü geçen sezonun 32.  haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kaydeden Muhammet Demir, 8 Mayıs'ta oynanan  bu karşılaşmanın ardından fileleri sarsmayı başaramadı. Muhammet Demir, bu sezon  9 lig maçında 424 dakika sahada kalmasına karşın beklenen katkıyı yapamayarak  takımdan ayrıldı.

Karadeniz ekibinde, Azerbaycan asıllı Rus forvet oyuncusu Ramil  Sheidaev de bu sezon sadece 1 maçta 11 dakika forma giyerken 18 kişilik kadroda  kendine yer bulmakta zorlandı ve ara transferde takımdan ayrılan bir başka forvet  oyuncusu oldu.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünde forvet oyuncuları atılan 12 golün  sadece 1'ini kaydetti. Tek gol, ligin 8. haftasında İstanbul'da oynanan  Galatasaray maçında Dame N'Doye'dan geldi.

İkinci yarı Rodallega geldi

Ligin ilk yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Suk,  Muhammet Demir ve Sheidaev ile yollarını ayırdıktan sonra Akhisar  Belediyespor'dan Hugo Rodallega'yı transfer etti.

Ligin ikinci bölümüne N'Doye-Rodallega ikilisiyle başlayan  bordo-mavililer, bu futbolculardan istediği verimi aldı. Bordo-mavili  futbolcular, 12 maçta 8 gol kaydetmeyi başardı.

Son 5 maça 7 gol sığdıran bu futbolcular, yükselen performanslarıyla  teknik direktör Ersun Yanal'ı da memnun etti.

Dörder gol attılar

N'Doye ve Rodallega, ligin ikinci bölümünde dörder gol atarak takıma  önemli katkı yaptı.

Senegalli futbolcu N'Doye, bordo-mavili takımın 2-0 kazandığı  Galatasaray ve deplasmanda 1-0 yendiği Çaykur Rizespor maçında birer, 3-1 galip  geldiği Akhisar Belediyespor maçında ise 2 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'a da 1 gol atan Senegalli forvet, gol  sayısını da 5'e yükseltti.

Kolombiyalı Rodallega ise bordo-mavili takım forması altında ilk  golünü deplasmanda 1-1 biten Atiker Konyaspor maçında kaydetti. Karadeniz  ekibinin 4-3 mağlup olduğu Beşiktaş maçında da 1 gol atan Rodallega, son oynanan  Antalyaspor müsabakasında ise 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.

İkinci yarıda 13 puanlık katkı

Rodallega ve N'Doye, ligin ikinci bölümünde Trabzonspor'a toplam 13  puanlık katkı yaptı.

Bordo-mavili ekip, bu futbolcuların gol attığı maçlarda 4 galibiyet, 1  beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

forvet , trabzonspor , ersun yanal , gol