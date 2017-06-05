Trabzonspor'dan 3 bomba birden !

50. yılda şampiyonluk kadrosu kurmakta kararlı olan Trabzonspor, transfer çalışmalarıyla ilgili yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Sezon başında başlattığı yeniden yapılanma planlamasından beklediği verimi alamayan ve ara transfer döneminde tekrar transfere odaklanan bordo-mavililer, nokta transferler yaparak takıma önemli bir ivme kazandırmıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte bordo-mavililer, hedeflenen plan doğrultusunda daha önce tespit ettiği isimlerle ilgili olarak resmi girişimlerini hızlandırdı.

Bordo-mavililerin transfer listesinde bir çok isim yer alırken, Karadeniz ekibinin favori transferleri arasında ilk sırada Badou Ndiaye, Serdar Taşcı ve Zoran Tosic yer alıyor. Bordo-mavililer bu oyuncuların transferlerini noktalamak için girişimlerini sürdürüyor. Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu Badou N'diaye'nin transferini de bitme noktasına getirdi. Yetenekli orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşan Trabzonspor, 2018 yılında sözleşmesi bitecek olan futbolcunun kulübü Osmanlıspor ile de görüşmelerini hızlandırdı.

FIRTINA OLMAYA SICAK BAKIYOR

Ersun Yanal'ın ısrarlı bir şekilde istediği 27 yaşındaki Badou Ndiaye, ülkesinin oynayacağı maçlar için milli takım kampında bulunuyor. Senegalli futbolcunun bonservisi için para ve takas teklifinde bulunan Trabzonspor yönetiminin bu transferi hafta içinde sonuçlandırmayı planlıyor.

Bordo Mavililer, uzun süreden beri transfer etmek için büyük bir çaba harcadığı Spartak Moscova'dan Serdar Taşcı ile de görüşmelerini sürdürüyor. Ersun Yanal ve başkan Muharrem Usta'nın takımda görmek istediği oyuncu ile pazarlıklar devam ediyor.

Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Zoran Tosic, Trabzonspor'un listesinde bulunan diğer isimlerden biri. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan oyuncunun bordo-mavili kulübe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bordo-mavililerin listesinde Türkiye'den ve Güney Amerika'dan da isimlerin bulunduğu belirtildi. Karadeniz ekibinin takas yöntemini ön planda tutarak transfer çalışmalarını sürdürecek.

İHA