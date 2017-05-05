Trabzonspor'dan Carlos Bacca hamlesi
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  5. 05 Mayıs 2017 10:02

Trabzonspor'dan Carlos Bacca hamlesi

Yeni sezon için düğmeye erken basan Trabzonspor, yeni yıldızlar arıyor. Bordo-Mavili ekibin hocası, savunma ile orta saha planını yaptı, sırada forvet ve aklında tek aday var: Bacca.

Trabzonspor'dan Carlos Bacca hamlesi
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Trabzonspor yeni sezon için yeni yıldızlara gözünü dikti. Savunma ve orta saha için tercihlerini netleştiren teknik direktör Ersun Yanal, kesenin ağzının açılacağı forvet konusunda da flaş bir isme göz koydu. O golcünün adı Milan’ın dünyaca ünlü yıldızı Carlos Bacca...

En uygun zaman 

Aslında bu isim yabancı sayılmaz. Çünkü Yanal, bir önceki Trabzonspor döneminde de yıldız futbolcuyu istemiş ancak Sevilla, tercihini Milan kulübünden yana kullanmıştı. Şimdi ise şartlar bu transfer için daha uygun. Zira İtalyan ekibini Çinliler satın aldı ve yeni sezon için çok ses getirecek transferler planlıyorlar. Yani Milan’da büyük bir kadro revizyonu yaşanması bekleniyor. Çizme’de beklediğini bulamayan Carlos Bacca’nın da gelebilecek cazip teklife olumlu yaklaşması söz konusu.

Usta bitirecek 

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın en kısa sürede bu transfer için Milan’ın kapısını çalıp resmi teklifi yapacağı öğrenildi. O teklif de büyük ihtimalle satın alma opsiyonlu kiralama olacak. Oyuncu ikna edilirse yıllık ücretinin bir kısmının Milan tarafindan karşılanması da ihtimal dahilinde. Menacerler arası görüşmeler her an başlayabilir.

Fanatik

trabzonspor , transfer , Carlos Bacca