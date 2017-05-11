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  5. 11 Mayıs 2017 14:00

Trabzonspor'un 50. yıl yıldızı: Bibras Natcho

CSKA Moskova'nın İsrailli yıldızını defalarca izleyen Bordo-Mavililer, 5 milyon euroluk bonservis bedelini aşağıya çekmek için çaba gösteriyor. Her an imza atılabilir.

Trabzonspor'un 50. yıl yıldızı: Bibras Natcho
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50. yılda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Teknik Direkter Ersun Yanal, camianın tartışmayacağı isimlerle kadroyu takviye etmek istiyor. Devre arasında gelen Mas ve Pereira'nın performansından memnun kalan Yanal, başarıyı hazmedebilecek ve gerilimi kaldırabilecek olgun yaştaki oyuncuların transfer edilmesini istiyor. Bu şekilde işlerin kolaylaşacağına inanıyor.

BAŞKAN USTA DA ONAY VERDİ

Yanal'ın takıma kazandırmayı çok istediği oyuncuların başında ise Bibras Natcho geliyor. Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen İsrailli oyuncunun Müslaman ve Çerkez asıllı olması nedeniyle de Trabzon'daki sosyal yaşama kolay uyum sağlayacağı düşünülüyor. 29 yaşındaki oyuncunun tekniği, savaşçı ruhu ve inatçılığı Ersun Yanal'ın ısrarında en önemli nedenleri oluşturuyor. Başkan Muharrem Usta da bu oyununun transferi konusunda ikna oldu.

3 MİLYON EURO İÇİN PAZARLIK

Rusya'ya giderek Bibras Natcho'yu izleyen Başkan Muharrem Usta'nın kulübüyle temasları ise sürüyor. 7 milyon euro piyasa değeri olan İsrailli oyuncu için Karadeniz ekibi 3 milyon euro vermeye hazır. Ruslar ise 5 milyonda diretiyor. İki kulüp orta yolu bulursa Fırtına'nın yeni sezon için ilk transferlerinden biri Bibras Natcho olacak.

Akşam

Trabzonspor , transfer , Bibras Natcho