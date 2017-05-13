Trabzonspor'un tek umudu FIFA !

Kulüp başkanı Muharrem Usta, Ankara'daki TS Club mağazasının açılışı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sanıyorum 1 hafta, 10 gün içinde FIFA'ya resmi başvurumuzu yapmış oluruz." dedi.

FIFA konusunda kulüpteki avukatlar ve yönetimle bir değerlendirme yaptıklarını belirten Usta, "Önümüzdeki haftada İsviçre'deki hukuk büromuzla bu ülkede bir toplantı yapıyoruz. Başvurumuzun hazırlıklarını aşağı yukarı bitirdik." diye konuştu.

"Transfer konusunda analizler yapıyoruz"

Başkan Usta, transferlerle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı isimlerin doğru olduğunu, kimilerinin ise gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bunların normal olduğunu da dile getiren Usta, transferle ilgili şöyle konuştu:

"Kamuoyuna transfer konusunda yansıyan isimler var, Serdar Taşçı gibi. Bunlar bazen doğru, bazen yanlış. Takımlar kendini gelecek yıllara hazırlamak için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Biz de doğrusu ikinci devre bir iskelet oluşturmaya başladık. Bunu takviye etmemiz lazım. 'Nereye ihtiyacımız var.' diye analizler yapıyoruz. Gelecek sezon daha sağlıklı, daha kaliteli, daha iyi futbol oynayan, kalıcı şekilde, iyi bir pozisyonda olan bir Trabzonspor için uğraşıyoruz. İsimlerin bence şu aşamada bir önemi yok."

"Avrupa'da olmak Trabzonspor için heyecan yaratıcı bir şey değil"

Muharrem Usta, ligdeki konumları nedeniyle Avrupa kupalarına katılma şanslarının bulunduğunu ancak bunun kendileri açısından heyecan yaratıcı bir durum olmadığını dile getirdi.

Ligde ikinci yarıya başlarken kendilerine 35 puan hedefi koyduklarını hatırlatan başkan Usta, "Bizim ikinci devreye başlarken bir hedefimiz vardı. İkinci devre 35 puan barajını aşabilir miyiz? Şu anda 30 puan aldık, 4 tane de maçımız var. En iyi puanı toplayıp, bu sezonu bitirmek istiyoruz. Bu puanları topladığımızda nerede olacağız, onu hep birlikte göreceğiz. Ümit ederim ki en iyi noktada bitiririz. Avrupa'da olmak Trabzonspor için ilk kez olan ve heyecan yaratıcı bir şey değil. Trabzonspor her zaman orada ve zirvede olması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Çalışmalarını bundan sonra Trabzonspor'u daima zirvede tutmak için yaptıklarını belirten başkan Usta, "Bizim sadece bu sezon nerede olacağımızdan öte Trabzonspor'un bundan sonra hep zirvede olmasını sağlayacak ciddi çalışmalara önem vermemiz gerekiyor. İnşallah onları hep birlikte başarırız." ifadelerini kullandı.

1461 Trabzon ve altyapı konusu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, altyapı takımı olarak gördükleri 1461 Trabzon'un bordo-mavili kulübe gerektiği kadar destek veremediğini savundu.

1461 Trabzon'u yeni bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmeye almaları gerektiğini vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"1461 Trabzon, Trabzonspor'a oyuncu yetiştirmesi gereken bir yer. Ama bugüne kadar ki durumuna baktığımızda her ne kadar sportif olarak bazen çok öne çıkmış olsa da bugüne kadar Trabzonspor'a verdiği oyuncu sayısı çok çok kısıtlı. Ben kötü anlamda söylemiyorum ama 1461 Trabzon'un ürettiği oyuncularla bugün Türkiye'de gurur duyacağımız bir tablo var. Akhisar Belediyespor... Akhisar Belediyespor aslında 1461 Trabzon'un beslediği bir takım ama Trabzonspor gibi zirveye oynayan bir kulübe ne verdiğine bakarak değerlendirmek lazım. Yaklaşık 2009 yılından bu yana 1461 Trabzon'a eski parayla 50 trilyon, yeni parayla 50 milyon lira harcamamıza rağmen Trabzonspor'a çıkan oyuncu sayısı çok kısıtlı. Yok gibi bir şey, ya da çok az. Üst düzeyde ise hiç yok."

Altyapı konusunun Trabzonspor için çok önemli olduğuna vurgu yapan Usta, "Herkes için altyapı çok önemli. Bu cümle klişeleşmiş. Trabzonspor'un kalıcı başarıları için altyapı çok önemli. Orada 1, 2 ve 3 yıl sonra ağırlıklı meyvelerini vermek üzere yoğun bir çalışma yapıyoruz. Herkes görecek ki Trabzonspor üretmeyi başarmalı, çok iyi noktalara oyuncularını getirmeli ve satmalı. Hatta çok iyi rakamlara satabilmeli. Haliyle Yusuf Yazıcı gibiler bizim için ve bundan sonrası için önemli." şeklinde konuştu.

Basketbol için sponsor aranıyor

Başkan Muharrem Usta, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Medical Park'ın yeni sezonda yeni bir sponsorla yoluna devam etmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Basketbolda yeni sezona, yeni bir anlayışla girmeleri gerektiğini ifade eden Usta, "Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde yol haritası belli olacak. Ama basketbol sponsor olmadan olmuyor. Kalıcı sponsorlar ya da her sezonu yenilenen sponsorlarla yürütmek gerekiyor. Orada da bir uğraşı vermemiz gerekecek ama sanıyorum iyi bir iş çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yanal'a sahip çıktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın son 2 haftada çok fazla eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine başkan Usta, yapılanların gereksiz ve anlamsız olduğunu savundu.

"Teknik direktörümüzün eleştirilmesi ile ilgili bir şey düşünmüyorum ve düşünmek de istemiyorum." diyen Muharrem Usta, şöyle konuştu:

"Gerek de yok, anlamı da yok. Haftalık haftalık baktığınızda yorumlarını yaparsınız. Ama sezonluk ve senelik baktığınızda başka yorumları yaparsınız. Biz Ersun hocayla, takımla, taraftarla, yönetimle birlikte ikinci devre gerçekten güzel işlere imza attık. Bu kadar güzel işler yapılırken, bu tarz konulara girmenin anlamı yok. Bu uzun bir yolculuk. Uzun yolculukta her zaman güneşli hava yok. Yağmur da yağıyor, kar da yağıyor. Çeşitli mevsimler ama asıl olan mevsimleri ahenkli geçirmek. Buna bakıyoruz."

Mevcut yönetimde değişiklikler olacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirten Muharrem Usta, "Yeni isimler konusunda dedikodular var ama biz de bir şey yok. Konuşmaya bile gerek yok." diyerek sözlerini tamamladı.