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  5. 13 Mayıs 2017 16:20

Trabzonspor'un tek umudu FIFA !

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davası kapsamında haklarının verilmediği gerekçesiyle FIFA'ya 10 gün içinde başvurusunu yapacak.

Trabzonspor'un tek umudu FIFA !
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Kulüp başkanı Muharrem Usta, Ankara'daki TS Club mağazasının açılışı  sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sanıyorum 1 hafta, 10 gün içinde  FIFA'ya resmi başvurumuzu yapmış oluruz." dedi.

FIFA konusunda kulüpteki avukatlar ve yönetimle bir değerlendirme  yaptıklarını belirten Usta, "Önümüzdeki haftada İsviçre'deki hukuk büromuzla bu  ülkede bir toplantı yapıyoruz. Başvurumuzun hazırlıklarını aşağı yukarı  bitirdik." diye konuştu.

"Transfer konusunda analizler yapıyoruz"

Başkan Usta, transferlerle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı isimlerin  doğru olduğunu, kimilerinin ise gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bunların normal olduğunu da dile getiren Usta, transferle ilgili şöyle  konuştu:

"Kamuoyuna transfer konusunda yansıyan isimler var, Serdar Taşçı gibi.  Bunlar bazen doğru, bazen yanlış. Takımlar kendini gelecek yıllara hazırlamak  için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Biz de doğrusu ikinci devre bir iskelet  oluşturmaya başladık. Bunu takviye etmemiz lazım. 'Nereye ihtiyacımız var.' diye  analizler yapıyoruz. Gelecek sezon daha sağlıklı, daha kaliteli, daha iyi futbol  oynayan, kalıcı şekilde, iyi bir pozisyonda olan bir Trabzonspor için  uğraşıyoruz. İsimlerin bence şu aşamada bir önemi yok."

"Avrupa'da olmak Trabzonspor için heyecan yaratıcı bir şey değil"

Muharrem Usta, ligdeki konumları nedeniyle Avrupa kupalarına katılma  şanslarının bulunduğunu ancak bunun kendileri açısından heyecan yaratıcı bir  durum olmadığını dile getirdi.

Ligde ikinci yarıya başlarken kendilerine 35 puan hedefi koyduklarını  hatırlatan başkan Usta, "Bizim ikinci devreye başlarken bir hedefimiz vardı.  İkinci devre 35 puan barajını aşabilir miyiz? Şu anda 30 puan aldık, 4 tane de  maçımız var. En iyi puanı toplayıp, bu sezonu bitirmek istiyoruz. Bu puanları  topladığımızda nerede olacağız, onu hep birlikte göreceğiz. Ümit ederim ki en iyi  noktada bitiririz. Avrupa'da olmak Trabzonspor için ilk kez olan ve heyecan  yaratıcı bir şey değil. Trabzonspor her zaman orada ve zirvede olması lazım."  değerlendirmesini yaptı.

Çalışmalarını bundan sonra Trabzonspor'u daima zirvede tutmak için  yaptıklarını belirten başkan Usta, "Bizim sadece bu sezon nerede olacağımızdan  öte Trabzonspor'un bundan sonra hep zirvede olmasını sağlayacak ciddi çalışmalara  önem vermemiz gerekiyor. İnşallah onları hep birlikte başarırız." ifadelerini  kullandı.

1461 Trabzon ve altyapı konusu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, altyapı takımı olarak  gördükleri 1461 Trabzon'un bordo-mavili kulübe gerektiği kadar destek  veremediğini savundu.

1461 Trabzon'u yeni bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmeye  almaları gerektiğini vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"1461 Trabzon, Trabzonspor'a oyuncu yetiştirmesi gereken bir yer. Ama  bugüne kadar ki durumuna baktığımızda her ne kadar sportif olarak bazen çok öne  çıkmış olsa da bugüne kadar Trabzonspor'a verdiği oyuncu sayısı çok çok kısıtlı.  Ben kötü anlamda söylemiyorum ama 1461 Trabzon'un ürettiği oyuncularla bugün  Türkiye'de gurur duyacağımız bir tablo var. Akhisar Belediyespor... Akhisar  Belediyespor aslında 1461 Trabzon'un beslediği bir takım ama Trabzonspor gibi  zirveye oynayan bir kulübe ne verdiğine bakarak değerlendirmek lazım. Yaklaşık  2009 yılından bu yana 1461 Trabzon'a eski parayla 50 trilyon, yeni parayla 50  milyon lira harcamamıza rağmen Trabzonspor'a çıkan oyuncu sayısı çok kısıtlı. Yok  gibi bir şey, ya da çok az. Üst düzeyde ise hiç yok."

Altyapı konusunun Trabzonspor için çok önemli olduğuna vurgu yapan  Usta, "Herkes için altyapı çok önemli. Bu cümle klişeleşmiş. Trabzonspor'un  kalıcı başarıları için altyapı çok önemli. Orada 1, 2 ve 3 yıl sonra ağırlıklı  meyvelerini vermek üzere yoğun bir çalışma yapıyoruz. Herkes görecek ki  Trabzonspor üretmeyi başarmalı, çok iyi noktalara oyuncularını getirmeli ve  satmalı. Hatta çok iyi rakamlara satabilmeli. Haliyle Yusuf Yazıcı gibiler bizim  için ve bundan sonrası için önemli." şeklinde konuştu.

Basketbol için sponsor aranıyor

Başkan Muharrem Usta, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden  Trabzonspor Medical Park'ın yeni sezonda yeni bir sponsorla yoluna devam etmesi  konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Basketbolda yeni sezona, yeni bir anlayışla girmeleri gerektiğini  ifade eden Usta, "Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde yol haritası belli olacak. Ama  basketbol sponsor olmadan olmuyor. Kalıcı sponsorlar ya da her sezonu yenilenen  sponsorlarla yürütmek gerekiyor. Orada da bir uğraşı vermemiz gerekecek ama  sanıyorum iyi bir iş çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yanal'a sahip çıktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın son 2 haftada çok fazla  eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine başkan Usta, yapılanların gereksiz ve  anlamsız olduğunu savundu.

"Teknik direktörümüzün eleştirilmesi ile ilgili bir şey düşünmüyorum  ve düşünmek de istemiyorum." diyen Muharrem Usta, şöyle konuştu:

"Gerek de yok, anlamı da yok. Haftalık haftalık baktığınızda  yorumlarını yaparsınız. Ama sezonluk ve senelik baktığınızda başka yorumları  yaparsınız. Biz Ersun hocayla, takımla, taraftarla, yönetimle birlikte ikinci  devre gerçekten güzel işlere imza attık. Bu kadar güzel işler yapılırken, bu tarz  konulara girmenin anlamı yok. Bu uzun bir yolculuk. Uzun yolculukta her zaman  güneşli hava yok. Yağmur da yağıyor, kar da yağıyor. Çeşitli mevsimler ama asıl  olan mevsimleri ahenkli geçirmek. Buna bakıyoruz."

Mevcut yönetimde değişiklikler olacağı yönündeki iddiaların asılsız  olduğunu belirten Muharrem Usta, "Yeni isimler konusunda dedikodular var ama biz  de bir şey yok. Konuşmaya bile gerek yok." diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor , fıfa