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  5. 12 Mayıs 2017 19:14

Tudor 4 futbolcunun biletini kesti

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği futbolcular netleşmeye başladı.

Tudor 4 futbolcunun biletini kesti
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Galatasaray'da önümüzdeki sezonun yapılanma çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Igor Tudor'un takımda düşünmediği futbolcular netleşmeye başladı.

4 İSMİ DÜŞÜNMÜYOR

Hırvat teknik adam; Sinan Gümüş, Cavanda, Nigel de Jong, Koray Günter'den önümüzdeki yıl faydalanmak istemiyor.

Tudor'un yönetime sunduğu raporda bu oyuncularla ilgili olumsuz düşünceler yer aldığı belirtildi. Sarı kırmızılı ekipte durumu belirsiz olan isimler ise Lionel Carole, Martin Linnes ve Sabri Sarıoğlu.

Yönetim; Carole ve Linnes'e teklif gelme durumunda oyuncuların ve Tudor'un da düşüncesini alıp karar verecek. Hırvat çalıştırıcı, sunduğu raporda savunmanın kanatlarına mutlaka takviye yapılmasını istemişti.

SABRİ SARIOĞLU'NUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Sabri Sarıoğlu konusunda ise yöneticilerin birçoğu olumsuz görüş belirtse de başkan Dursun Özbek, deneyimli oyuncunun takımda kalmasından yana fikir belirtiyor.

Tudor, Sabri ile ilgili kararı sezon sonunda verecek. Sarı kırmızılı ekipte sözleşmesi sona erecek olan Aurelien Chedjou ve transferi sonrası Japonya'ya gidecek olan Lukas Podolski sezon bitiminde takımdan ayrılacak.

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