Tudor: ''Fenerbahçe şansa kazanıyor''

Spor Toto Süper Lig’de son dönemece girilirken Galatasaray, 3.’lük hedefinden kopmak istemiyor.



Bursaspor’a karşı 5 gollü galibiyetin havasını Kasımpaşa karşısına da taşımak isteyen Galatasaray, dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor Bursaspor maçındaki kazanan 11’i bozmama kararı almış ve iyileşmesine karşın Semih Kaya’nın yerine Hakan Balta’yı oynatacağı mesajını vermişti.

Diğer taraftan Hırvat teknik adam futbolcularıyla dün yaptığı toplantıda futbolcularına gerçek hedeflerini gösterdi. Tudor, Kasımpaşa maçını kazanmalarının önemine dikkat çekti.

3.’lük işareti

Genç hocanın, “Ligde kalan maçlarımızı kazanırsak üçüncü olabiliriz. Çünkü Fenerbahçe şansıyla son haftalarda maçlarını kazanıyor” yorumunu yaptığı belirtildi.