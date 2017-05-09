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  5. 09 Mayıs 2017 22:43

Tudor rest çekti, futbolculara ceza geldi

Galatasaray'daki kritik toplantıda ceza çıkmayınca Igor Tudor yönetime istifa resti çekti, ardından tüm futbolculara para cezası geldi.

Tudor rest çekti, futbolculara ceza geldi
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Igor Tudor zehir zemberek bir rapor hazırlamış ve başta Sneijder, Bruma ve De Jong olmak üzere pek çok oyuncu için fikir belirtip, cezalar istediğini not düşmüştü. İlk olarak yapılan Sportif AŞ yönetim kurulu toplantısında ise dağ fare doğurdu. Tek bir oyuncuya bile ceza çıkmadı.

Özbek toplantıdan çıkan kararı Cenk Ergün'e iletti. Ergün de, Igor Tudor'la paylaştı. Bunun üzerine Hırvat teknik adam, "sözlerim ve raporlarım ciddiye alınmayacaksa, burada kalmamın anlamı yok. Sen de Başkan'a ilet, 'ben yokum' dedi.

Tudor'un bu sürpriz çıkışı sonrasında Ergün, hemen Başkan Özbek'i aradı. Özbek de  Florya'nın yolunu tuttu. Eşyalarını toplayan Tudor'la görüşmeye gitti.

Özbek, Florya'ya gider gitmez Tudor'la bir araya geldi. "Sakın istifa etme. Sakin ol. Sakin kal. Gerekeni yapacağız" dedi. Tudor ise Başkan'a, "bu dakikadan sonra ben bu futbolculara nasıl sözümü geçireceğim" cevabını verdi. Özbek ise "şunun şurası bir ay kaldı. Sık dişini. Yaz aylarında istediğini alacağım. Seneye beraber güzel şeyler yapacağız" diyerek ikna etti.

Daha sonra para cezası kararı çıktı!

Tudor'un herhangi bir ceza gelmemesi nedeniyle başkana çektiği rest sonrasında yönetim flaş bir karar aldı. Yönetim, Kasımpaşa maçında yer alan bütün oyunculara kötü performansı dolayısıyla para cezası verdi.

Fotospor

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