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  5. 14 Haziran 2017 17:49

Tunay Torun Başakşehir'de !

Chejou ve Elia transferleriyle kadrosunu güçlendiren Medipol Başakşehir bir transfere daha imza attı.

Tunay Torun Başakşehir'de !
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Kadro kalitesini artırarak gelecek sezon yeniden şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyen Medipol Başakşehir, Tunay Torun’u kadrosuna dahil etti. Tunay, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Tunay, Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacak olan İstanbul temsilcisi için sağlık kontrolünden geçti. İsmi daha önce Beşiktaş’la da anılan 27 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa formasıyla geçen sezon 29 maçta 3 gol 7 asist kaydetti. Tunay, 2012 senesinde Herta Berlin forması giyerken Abdullah Avcı tarafından Milli Takım’a çağırılmış, Avcı, görevde kaldığı sürece Tunay’ı Milli Takım kadrosuna davet etmişti.

Başakşehir daha önce Galatasaray’la sözleşmesi biten Aurelien Chedjou ile Feyenoord forması giyen Eljero Elia’yı renklerine bağlamıştı.

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