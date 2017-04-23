CANLI MAÇ G.SARAY - F.BAHÇE / MAÇTA MÜTHİŞ TEMPO
Derbide dikkat çeken 10 detay !
Ünlülerin Galatasaray - Fenerbahçe derbisi totemleri !
Şansal Büyüka'dan skandal sözler !
Türk Telekom Arena’da kandil ve bayram mesajları
Türk Telekom Arena’da kandil ve bayram mesajları
Akhisar Bursaspor'a gol yağdırdı !
Akhisar Bursaspor'a gol yağdırdı !
Sneijder'dan Bruma'ya mesaj !
Sneijder'dan Bruma'ya mesaj !
Beşiktaş'tan flaş Marcelo kararı !
Beşiktaş'tan flaş Marcelo kararı !
Mehmet Demirkol derbi şifresini verdi
Mehmet Demirkol derbi şifresini verdi
Galatasaray’ın kaderi Fenerbahçe maçına bağlı
Galatasaray’ın kaderi Fenerbahçe maçına bağlı
Güreşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı !
Güreşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı !
İşte Ronaldo'nun istediği yıldız futbolcu
İşte Ronaldo'nun istediği yıldız futbolcu
  1. 23 Nisan 2017 18:15

Türk Telekom Arena’da kandil ve bayram mesajları

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı zorlu derbi öncesinde Galatasaraylı taraftarlar TT Arena'yı pankartlarla donattı.

Türk Telekom Arena’da kandil ve bayram mesajları
A+ A-

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri pankartlarla donattılar.

Maçın başlamasına 3 saat kala tribünler dolmaya başlarken, Galatasaray taraftarları Miraç Kandili ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, “Hz. Muhammed (S.A.V.) Sensin Alemlere Rahmet” ve “Seni göremeyen gözleri neyleyeyim ya ResulAllah” pankartlarını astı.

Galatasaraylı taraftarlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de “23 Nisan’ımız kutlu olsun” ve “Çocuklar geleceğimiz” ifadelerinin bulunduğu pankartlara tribünde yer verdiler.

galatasaray - fenerbahçe , kandil , fenerbahçe , derbi , galatasaray , bayram