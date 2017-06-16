Türkiye'nin en değerli takımı Galatasaray

KPMG Football Benchmark ekibinin hazırladığı ‘Avrupa Eliti 2017 - Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu’yla, Avrupa’nın önde gelen 32 takımı belirlendi. Galatasaray, Türkiye'de zirvede yer aldı.



KPMG Football Benchmark ekibinin hazırladığı ‘Avrupa Eliti 2017 - Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu’yla, Avrupa’nın önde gelen 32 takımı belirlendi. Türkiye’den Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yer aldığı raporda, Süper Lig’in en değerli kulübü olarak sarı-kırmızılılar gösterildi. Değeri 398 milyon euro olarak gösterilen Galatasaray’ı 368 milyon euroyla Fenerbahçe izledi. Listeye bu sene giren şampiyon Beşiktaş’a ise 231 milyon euro değer biçildi.

Futbolda şampiyonluklar sahibini bulurken, KPMG Football Benchmark ekibi geçtiğimiz yılın fotoğrafını çekti. KPMG’nin her yıl düzenli olarak hazırladığı ‘Avrupa Eliti’ raporunun 2017 versiyonu yayımlandı. Raporda Avrupa futbolunun önde gelen 32 takımı, değerlerine göre listelendirildi. Zirveyi Manchester United’ın aldığı listede Süper Lig’in üç büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de yer aldı.

Türk kulüplerinin değeri: 945 milyon euro

Süper Lig’de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Galatasaray, Türk takımları arasında en değerlisi oldu. 32 takım arasında 21’inci sırada yer alan sarı-kırmızılılara 377 milyon euro değer biçildi. Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe de 349 milyon euroluk değeriyle 22’inci basamakta yer aldı. KPMG’nin değerlendirmesine bu sezon dahil olan şampiyon Beşiktaş ise 30’uncu basamaktan listeye giriş yaptı. Siyah-beyazlılara 219 milyon euro değer biçildi.

Galatasaray, Avrupa’nın en çok büyüyen ikinci kulübü

Galatasaray, Avrupalı rakipleri arasında da ciddi bir büyüme gösterdi. Yüzde 68 oranında büyüme gösteren Galatasaray, Fransa’nın Olympique Lyon ekibinin arkasında Avrupa’nın en çok büyüyen ikinci takımı oldu. Cimbom’u İspanya’nın Sevilla ekibi yüzde 44 büyümeyle takip etti. Fenerbahçe de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 36 oranında büyüme göstererek dikkat çekti. Stat yapımı sebebiyle önceki yılın araştırmasında yer almayan Beşiktaş listeye geri girdiği için büyüme konusunda değerlendirilmedi.

Avrupa’nın en değerli kulübü: Manchester United

KPMG Football Benchmark ekibinin yaptığı araştırmada listenin ilk sırasını Manchester United aldı. Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük hedeflerle başlayan İngiliz ekibi önemli transferlere rağmen yeşil sahada başarılı olamadı. Ancak popülerliği, doğru bütçe yönetimi ve düzenli gelirleriyle Manchester United en değerli kulüp olmasını bildi. İspanya Ligi şampiyonu Real Madrid ikinci sırada bulunurken, Arda Turan’ın formasını giydiği Barcelona en değerli üçüncü takım oldu.

Kulüp Değeri (Milyon euro)

1. Manchester United (İngiltere) 3,095

2. Real Madrid (İspanya) 2,976

3. Barcleona (İspanya) 2,765

4. Bayern Münih (Almanya) 2,445

5. Manchester City (İngiltere) 1,979

6. Arsenal (İngiltere) 1,956

7. Chelsea (İngiltere) 1,599

8. Liverpool (İngiltere) 1,330

9. Juventus (İtalya) 1,218

10. Tottenham (İngiltere) 1,011

21. Galatasaray 377

22. Fenerbahçe 349

30. Beşiktaş 219

KPMG raporunda öne çıkan diğer ayrıntılar ise şöyle:

- Avrupa’nın 32 büyük kulübünün toplam değeri geçen sezona göre yüzde 14 arttı. Avrupa futbolunun zirvesindeki 32 kulübün toplam değeri 29,9 milyar euro…

- 3 milyar euro değerini aşan tek kulüp var: İngiltere’den Manchester United.

- Tottenham, bu yıl PSG’yi gerisinde bıraktı ve 10’uncu sıraya yükseldi. Böylece ilk 10 sıranın altısını İngiltere kulüpleri oluşturuyor. İngiliz kulüplerinin bu başarısında yüksek yayın gelirleri rol oynuyor.

- UEFA Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Real Madrid (2,9 milyar euro) KPMG sıralamasında ikinci sırada, Juventus (1,2 milyar euro) ise dokuzuncu.

- UEFA Avrupa Ligi Finalisti Ajax, 26’ıncı basamakta bulunuyor.