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  1. 13 Nisan 2017 14:39

Uğur Boral: ''Podolski'yi yumruklayacaktım''

Eski milli futbolcu Uğur Boral, EURO 2008 turnuvasında Almanya - Türkiye maçının detaylarını anlattı.

Uğur Boral: ''Podolski'yi yumruklayacaktım''
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Uğur Boral, milli takım forması giyerken Euro 2008'de karşılaştığımız Almanya maçı öncesi yaşadığı bir anıyı paylaştı.

BeIn Sports'ta yayınlanan bir programda konuşan Boral, Rüştü Reçber'in 'kariyerinde en keyif aldığın maçlardan birini anlatır mısın' sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bir tane söylemeyeyim. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde 2008'deki maçların tamamında inanılmaz keyif aldım ve kendimi futbolcu gibi hissettim. Mesela Almanya maçında mehter marşıyla maça girdik. Milli duygular tavan yapmış durumda. Maça çıkmadan önce Fatih Terim bizi toplamıştı, Almanya maçından önce. Bekliyoruz taktikle ilgili bir şey söylesin diye. Hiçbir şey söylemedi. Allah yardımcınız olsun diye bağırdı. Ben bunu duydum kapıyı falan aralıyorum bir tane Alman falan bulursam sarışın, üzerine atlayacağım. O kadar gaza gelmiştim orada. Podolski'yi falan görsem yumruklayacağım. İşin esprisi... O duygularla maça çıktık."

podolski , galatasaray , yumruk , uğur boral