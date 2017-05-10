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  5. 10 Mayıs 2017 15:53

Ümit Özat Gençlerbirliği ile sözleşme yeniledi

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Ümit Özat'ın sözleşmesini iki yıl uzattı.

Ümit Özat Gençlerbirliği ile sözleşme yeniledi
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Başkent ekibinin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

'Teknik Direktörümüz Ümit Özat ile sezon sonuna dek süren sözleşmemizi iki yıl daha uzattık. Özat, bu sezon ligin 11.haftasında takımımızın başına geçmiş ve takımımızla sezon sonuna kadar anlaşmıştı.

Atılan imzaların ardından Başkanımız Murat Cavcav, “Hocamızla bugün 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Hocamız bize daha önce futbolcu ve takım kaptanı olarak hizmet etmişti. Duayen başkanımız hayattayken de teknik adam olarak yollarımız kesişti. Geldiği günden beri takımımızın durumu ortada. Şanssız dönemlerimiz de oldu ama genel olarak biz hocamızın performansından son derece memnunuz. İnanıyoruz ki gelecek iki yılda Gençlerbirliği, onun teknik direktörlüğü döneminde daha iyi günler görecektir. Anlaşma her iki tarafa hayırlı olsun.”

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