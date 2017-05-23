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  5. 23 Mayıs 2017 15:33

Vagner Love: ''En iyisi Beşiktaş''

Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love, Süper Lig'de bu sezon güzel bir rekabetin yaşandığını belirterek, "Bana göre ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş." dedi.

Vagner Love: ''En iyisi Beşiktaş''
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Vagner Love, AA'ya verdiği röportajda, Süper Lig'le ilgili  düşüncülerini, Türkiye'deki günlerini anlatıp gol krallığı yarışını  değerlendirdi, futbola başlangıcından bugüne geliş hikayesini özetledi.

Süper Lig'de attığı 21 golle, gol krallığı yarışında ilk sırada yer  alan Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı, "Süper Lig, kaliteli ve zorlu bir  lig. Her geçen gün kalitesini artırmaya devam ediyor. Biraz daha yeni fikirlere  açık olmak lazım. Farklı görüşteki insanlar, ligin kalitesini artıracaklardır. Bu  sezon güzel bir rekabet vardı. Bana göre ligin en iyi futbol oynayan takımı  Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

"Alanya'da kalıp kalmamam başkanımızın elinde"

Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'dan ayrılma kararı aldığı  dönemde en iyi teklifi Aytemiz Alanyaspor'dan aldığını anlatan 32 yaşındaki  oyuncu, "O dönemde söylendiği gibi Türkiye'deki büyük takımlardan teklif almadım.  Alanya, bana çok ciddi bir teklifte bulundu ve Alanya'yı seçtim." şeklinde  konuştu.

Vagner Love, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisini transfer etmek  istediği yönündeki haberlerle ilgili şunları kaydetti:

"Bana ulaşan bir teklif yok. Gelmişse bile bunu başkanımız biliyordur.  Bir yıl daha sözleşmem var ve gelecek sezon Alanya'da kalıp kalmamam başkanımızın  elinde. Ancak gerçekten burada çok mutluyum, ailem çok mutlu, bu da beni  konsantre ediyor. Umarım herkes için en hayırlısı olur."

"Eto'o ile kıyaslanmam doğru değil"

Alanya ve Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden  Vagner Love, aynı şehrin takımı olan Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o ile  kıyaslanmasının doğru olmadığını aktardı. Love, şunları söyledi:

"Antalya, hem futbol oynayıp hem de yaşamaktan keyif alabileceğiniz  bir yer. Türk insanının yaklaşımı da beni çok mutlu ediyor. Alanya'ya ilk  geldiğimde Eto'o ile bir kıyaslama yapıldı. Eto'o ile kıyaslanmam doğru değil.  Eto'o, iyi bir kariyeri olan, iyi bir futbolcu. Eto'o Antalya, ben de Alanya için  elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Deneyimli futbolcu, 'Süper Lig'de en beğendiğin oyuncu kim?' sorusunu,  "Zor bir soru. Yanlış anlaşılma olmasın, milliyetçilik yapmıyorum ama Süper  Lig'de en beğendiğim oyuncu Mossoro diyeceğim. Çok iyi bir sezon geçirdi.  (Gülerek) Sanırım bizimkilerden birini de söylemem gerekiyor. Gol krallığında ilk  sıradaysam bana yardımda bulunanlar da var. Bana göre Candeias ve Emre Akbaba da  ligin önemli oyuncuları arasında yer alıyor." şeklinde yanıtladı.

"(Türkçe olarak) Benim adım Vagner Love, hedefim krallık"

Vagner Love, Süper Lig'de bitime 2 hafta kaldığını hatırlatarak, sezon  sonunda gol krallığına ulaşırsa çok mutlu olacağını ifade etti.

Gol krallığı yarışında Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 3 gol önünde yer alan  Vagner Love, Türkçe olarak "Benim adım Vagner Love, hedefim krallık." ifadesini  kullandı.

Love, gol krallığının her futbolcunun kariyeri için önemli bir başarı  olduğunu kaydederek, "Allah isterse gol kralı olurum. Çalışıyorum, bakalım Allah  bana yardım edecek mi?" yorumunda bulundu.

Ligin ilk 9 haftasında gol atamadığını hatırlatan ancak o dönemde asla  pes etmeyi düşünmediğinin altını çizen Vagner Love, şöyle konuştu:

"Bazı insanlar vardır, yeterli sabırları yoktur. İşler kötü gidince  bunun üstesinden gelemezler, çok şükür ki bende bu sabır var. Sezon başında işler  iyi gitmedi ama devam ettim. Bir futbolcudan beklenen, elinden gelenin en iyisini  yapmasıdır. Benim de elimden gelen en iyi şey, gol atmak. Bunu da şu an  yapıyorum.  Böyle bir başarıya bu kadar çabuk ulaşabileceğimi sanmıyordum. Sahada  her zaman en çok çalışanlardan biriyimdir. Yaptığım işten keyif alıyorum. Biz de  'Allah der ki, sen elinden geleni yap, ben sana yardım edeceğim.' diye bir laf  vardır."

"Cenk Tosun müthiş bir futbolcu"

Brezilyalı yıldız, gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi  Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'la ilgili, "Cenk Tosun müthiş bir futbolcu. Önünde  uzun yıllar var, güzel bir kariyere sahip olacaktır diye düşünüyorum." şeklinde  görüş belirtti.

Gol atamadığı dönemde taraftarların gerçekleştirdiği "Gol duası"ndan  haberi olduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, şöyle devam etti:

"Ne kadar çok isterseniz o olur. Gol atamadığım dönemde  taraftarlarımız gibi ben de dua ettim. Kramponlarımı elime aldım ve dua ettim.  Sadece gol atayım diye dua etmedim, ben Allah'ın bana en iyiyi vermesini istedim.  O arkadaşlar bana çok pozitif bir enerji yükledi diye düşünüyorum. Belki de  duaları kabul oldu, şu an hepimiz mutluyuz."

"Kariyerimin dönüm noktası, 2005'te CSKA Moskova ile kazandığım UEFA  Kupası'ydı"

Futbolcuların kariyerlerindeki kritik dönemlerde verdikleri  kararların, geleceklerini şekillendirdiğini kaydeden Vagner Love, "Benim için  kariyerimin dönüm noktası, 2005'te CSKA Moskova ile kazandığım UEFA Kupası'ydı.  Çünkü o zaman gol kralı olmuştum. Rusya'dan ilk kez bir takım, UEFA Kupası'nı  almıştı." diye konuştu.

Kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği Rusya'yı 'İkinci evim'  diyerek anlatan Brezilyalı forvet, CSKA Moskova'da forma giydiği dönemde  Avrupa'nın önemli takımlarından transfer teklifleri aldığını açıkladı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde futbol oynamadığı için pişman  olmadığını vurgulayan Love, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CSKA Moskova'dayken, İngiltere'den, İtalya'dan ve Almanya'dan  teklifler aldım ama başkanımız beni çok seviyordu. Hatta birkaç kez yüz yüze  konuştum. 'Artık Avrupa'da oynamak istiyorum.' dedim ama o da 'Sen kulübün önemli  bir parçasısın, hayatta bırakmam.' dedi. Rusya'da kaldığım ve Avrupa'nın önemli  liglerine gitmediğim için pişman değilim. Rusya'da çok mutluydum, çok iyi vakit  geçirdim. Rusya, kalbimde farklı bir yere sahip. Orası benim ikinci evim. Alanya  tribünlerine de Rus taraftarlar geliyor, bana verdikleri sevgi paha biçilemez."

"Love lakabını aldığım için utanıyorum"

Gerçek adı Vagner Silva de Souza olan Brezilyalı futbolcu, 'Love'  lakabını aldığı hikayeyi anlatmaya utandığını söyledi.

Brezilyalı yıldız golcü, 'Love' lakabını almasını şöyle anlattı:

"Bu, çok utanç verici bir olay. 18-19 yaşındayken kampa kız  arkadaşlarımız geldi, o olaydan sonra adımın arkasına 'Love'ı eklediler. Bu  lakabı aldığım için utanıyorum. Futbolcular, adının bu tarz bir şeyle  anılmasından utanır ama artık  benim adım öyle kaldı. 'Love' lakabı, üzerime  yapıştı."

"Mavi saçlar bir markaydı ama artık kel bir futbolcuyum"

Vagner Love, kendisi ile özdeşleşen mavi saçlarından zor vazgeçtiğini  aktardı.

"Vagner Love o saçlarla bir markaydı." diyen tecrübeli futbolcu,  "Biliyorsunuz o saçlar orjinal değildi. Gerçek saçım kıvırcıktı, onların ucuna  ekler yapıyorduk. Yaşım 32 oldu, artık kel bir oyuncuyum. Onların tutması mümkün  değildi, söktük. Maalesef mi diyeyim, iyi ki oldu mu diyeyim bilemiyorum. Bunun  iyi yönü sabah kalkınca saçımı düzelteceğim diye düşünmüyorum. Çünkü mavi saçı  yapmak yaklaşık 3 saatimi alıyordu." ifadelerini kullandı.

"Brezilyalı oyuncuların teknik ve çabuk olmasının nedeni salon ve  plaj futboludur"

Brezilya'da çok küçük yaşlarda babasının aldığı bir topla futbola  başladığını söyleyen Vagner Love, "Her şey bu topla başladı. Önceleri sokakta  arkadaşlarımla oynuyordum, 8 yaşında salon futboluna merak sardım. Orada 5-6 ay  vakit geçirdim ama içime sinmedi, aradığım şey bu değildi. Sonra yeniden yeşil  zemindeki futbola döndüm." diye konuştu.

Çevresindekilerin bir kulübe gitmesi yönündeki tavsiyeleri üzerine Rio  de Janeiro'nun küçük ama ünlü kulüplerinden biri olan Bangu'da altyapı eğitimini  almaya başladığını dile getiren Love, "Bangu Kulübüne çok teşekkür ediyorum.  Onların sayesinde hayatımda en keyif aldığım işi yapıyorum, aynı zamanda geçimimi  sağlıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Çok sevmese de salon futbolunun Brezilya için büyük önem taşıdığının  altını çizen Vagner Love, "Tarihte ve günümüzde salon futbolu, Brezilya için  önemli bir yere sahip. Bazı insanlar buna başlıyor, orada kalıyor, bazıları da  benim ve Alex gibi adapte olamayıp oradan ayrılıyor. Brezilyalı oyuncuları nasıl  tarif edersiniz, teknik, çabuk futbolcular. Brezilyalı oyuncuların teknik ve  çabuk olmasının nedeni salon ve plaj futboludur. Oyuncular orada dar alanda  çabukluğunu, tekniğini geliştiriyor. Çünkü çok hızlı düşünüp, karar vermeniz  gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Birçok futbolcu gibi çocukluğunda çeşitli zorluklar yaşadığını aktaran  Brezilyalı oyuncu, "Benim de ailem çok zorluk yaşadı. Önemli olan bu zorluklardan  ne anladığımız ve bu zorlukların bize ne kattığıdır. Geçmişte zorluklar çekmek,  şu dönemde elimizde olan her türlü varlığın değerini daha iyi anlamamızı sağlar.  Ailemle zaman geçirirken, antrenmanda, anın tadını en üst seviyede çıkarıyorum."  değerlendirmesinde bulundu.

"15 yaşımda beni Vasco da Gama'dan gönderdiler"

Futbolun Brezilya'da büyük bir endüstri olduğunu ifade eden Vagner  Love, 13 yaşında menajerlik şirketi için çalışan birilerinin kendisini bulduğunu  ve Vasco da Gama Kulübüne denenmek için götürüldüğünü anlattı.

Çıktığı ilk antrenmanda beğenildiğini ve kulübe kabul edildiğini  belirten Love, şunları kaydetti:

"Ailem önce buna sıcak bakmadı, çünkü kulüp çok uzaktı. Yol parasını  karşılayamazdık. İlk sene zorlukla gidip geldim, ikinci sene kulüpte kalmaya  başladım. İki yıl geçmişti ama fiziksel olarak gelişimimi çok tamamlayamadım, bu  nedenle 15 yaşımda beni Vasco da Gama'dan gönderdiler. Ufaktım çünkü,  diğerleriyle mücadele ederken zorluk yaşıyordum. Daha sonra 1 yıl ara verdim,  kendimi toparladım, o günlerde şu anda da birlikte çalıştığım menajerimle  tanıştım. 'Devam etmen, yeniden başlaman, oynadığın futbolun keyfine varman  gerek.' diyerek beni ikna etti."

Daha sonra ise Sao Paulo Kulübüne gittiğini, orada da beğenildiğini  ancak evrak sorunları nedeniyle oradaki hikayesinin başlamadan bittiğini anlatan  Vagner Love, "17 yaşında Palmeiras'a gittim ve orada ilk profesyonel sözleşmemi  imzaladım. O zaman Palmeiras 2. Lig'deydi, takımı şampiyon yaptık, en çok gol  atan oyunculardan biri oldum. Süper Lig'de 6 ay oynadıktan sonra CSKA Moskova'ya  transfer oldum ve Avrupa'daki hikayem böyle başladı. Daha sonra ise bugünlere  kadar geldim." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor , beşiktaş , vagner love