Vagner Love Trabzonspor'a geliyor

50. yıla denk gelen önümüzdeki sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını da buna göre yapıyor. Serdar Taşçı’yı imzaya bırakan, Zoran Tosic ve N’Diaye konusunda ciddi mesafe alan Bordo-Mavililer, forvette ise tercihini kraldan yana kullanacak.

Fırtına, Alanyaspor ile geride bıraktığımız sezon 23 gol atan Vagner Love için ciddi şekilde çalışma yürütüyor. Oyuncuya senelik 2 milyon Euro, kulübüne de 3 milyon Euro teklif etmeye hazırlanan Trabzonspor’da, teknik direktör Ersun Yanal da 32 yaşındaki yıldız santrforla ilgili olumlu görüş belirtti. Yönetimle görüşen Karadeniz ekibinin tecrübeli hocası, “Bize 50. yılda direkt katkı verecek oyuncular lazım. Vagner Love’un kalitesi ortada. Ligi de tanıyor. Bu önemli bir avantaj. Başka alternatiflerimiz de var ama ligi tanıması daha az risk demek” dedi.

Emre Akbaba da listede

Bitirici özelliği ön planda olan bir forvete ihtiyaç duyduklarını belirten Yanal’ın, “Eğer gelmek istiyorsa kaçırmayalım. Tam aradığımız golcü” ifadelerini kullandığı öğrenilirken, önümüzdeki günler bir hayli hareketli geçecek. Vagner Love’un yanı sıra Trabzonspor’un Alanya’dan istediği bir diğer oyuncu da genç 10 numara Emre Akbaba.

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