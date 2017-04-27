Vagner Love'a Aykut Kocaman engeli !

Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapan Fenerbahçe'de ilk olarak teknik direktör olarak Aykut Kocaman düşünülüyor. Aziz Yıldırım'ın Vagner Love transferini istemesi üzerine gelecek sezonu kurmadan Aykut Kocaman'a danışarak transfer yaptığı gelen dedikodular arasında



AYKUT KOCAMAN DÜŞÜNMÜYOR



Alanyaspor'da attığı 15 golle gol kralı yarışını sürdüren Brezilyalı forvet Vagner Love için Aykut Kocaman böyle bir transferin gerçekleştirmek istemediği daha genç oyuncularla çalışmak istediği gelen bilgiler arasında.



AYKUT KOCAMAN'IN LİSTESİ HENÜZ BİLİNMİYOR



Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe forvet için Van Persie'nin yerine kimi alacağı merak konusu olarak gözüküyor. Aykut Kocaman'ın pasa dayalı futbolu göz önüne alındığında forvet mevkine düşünülen isim henüz açıklanmadı.