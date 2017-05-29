Vagner Love'dan Cenk Tosun'a mesaj !

Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, Galatasaray'a 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a karşı 2 gol daha atan ve ligdeki gol sayısını 23'e çıkartan Vagnler Love, gol krallığı yarışındaki diğer rakiplerine mesaj yolladı.



İşte Vagner Love'un sözleri;



''Maalesef üzgünüz. İlk yarı pek iyi oynayamadık ama ikinci yarı oyunu dengeledik. Beraberlik golünü yakalayamadık ama 3. golü atmak için çok uğraştık.



Henüz lig bitmedi. Gol krallığı yarışında öndeyim ama lig bitmedi. Haftaya sarı kart cezam nedeniyle oynayamayacağım. Diğer arkadaşlara beni yakalamaları için şans verdim. Umarım yakalayabilirler''



Gol krallığı yarışında Vagner Love'un en yakın takipçisi olan Cenk Tosun'un 18 golü bulunuyor.