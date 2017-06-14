Valbuena: ''Buraya güneşlenmeye gelmedim''

Fransa'nın Lyon takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Valbuena, Fransız L'Equipe gazetesine röportaj verdi. Gazete Valbuena'nın Fenerbahçe macerasını, Marsilya'daki genç coşkulu günlerindeki gibi gösterirken, Lyon'daki duygularının tam tersi şekilde olduğunu ifade etti. Lyon'da sürekli olarak yaşının ve maaşının gündeme gelmesinin, Valbuena'yı olumsuz etkilediği şeklinde görüş bildirilirken, Fenerbahçe ile yeni bir sayfa açtığı da ifade edildi.



"Heyecan verici bir mücadele beni bekliyor"



Havalimanında taraftarların kendisini karşılamasının muazzam bir duygu olduğunu söyleyen Valbuena, "İnanılmaz bir ortamla karşılaştım. 500 taraftar, muhteşem bir atmosfer oluşturdu. İstanbul'a geleli henüz 2 gün olmasına karşın bana verilen değerin farkındayım. Bu durum, beklentilerin de büyük olduğunu gösteriyor. Bunu da hissedebiliyorum. 27 Haziran'da antrenmanlar başlayacak. Bu tarihle birlikte heyecan verici bir mücadele beni bekliyor. Kulübün sportif direktörü beni aradı ve Aykut Kocaman'ın beni kadroda görmek istediğini söyledi. 2012 yılında Marsilya'da oynarken, Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde oynamıştık ve takımın başında o vardı. Bir teknik adamın sizi bu kadar çok istemesi çok önemli. Lyon'dan ayrılmak istiyordum. Menajerim Jean-Pierre Bernes ile yaptığım değerlendirme neticesinde teklifi kabul ettim" diye konuştu.



"Güneşlenmeye gelmedim"



32 yaşında Türkiye'ye transfer olmasının emeklilik anlamına gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Valbuena, "Şaka mı yapıyorsun? Fenerbahçe'nin stadını daha önceden de biliyordum. Harika bir atmosferi var. Tesisleri de muhteşem. Sayısız kupayla dolu devasa bir müze var. Simon Kjaer, Robin Van Persie ve Gregory van der Wiel gibi önemli oyunculara sahipler. Buraya güneşlenmeye gelmedim. Hiçbir zaman böyle bir oyuncu olmadım. Ben futbolu kazanmak için oynarım. Lyon'da bireysel anlamda başarılı bir sezon geçirdim. Ancak bir an gelir ve gitmeniz gerektiğini anlarsınız. Lyon'a gelirken birçok insan bana şüpheyle yaklaşmıştı, ancak performansımla herkesi ikna ettim ve alkışlar eşliğinde ayrıldım" açıklamasını yaptı.



"Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var"



Lyon günlerinde iyi oynamasına karşın hep eleştirildiğini söyleyen Valbuena, "Goller atsam da her zaman yüksek maaşım ve yaşımla gündeme geldim. Hiç kimse performansını objektif olarak değerlendirmedi. Dinamo Moskova'da bana karşı böyle bir önyargı yoktu, Fenerbahçe'de de olmayacağını düşünüyorum. Artık yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. Fenerbahçe'deki öncelikli hedefim önümüzdeki sezonu şampiyon olarak tamamlamak. Burada göstereceğim performansla Fransa Mili Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olmayı da istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



İHA