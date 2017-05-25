Valbuena ve Lucas Perez, Fenerbahçe yolunda !

Hayal kırıklığıyla bitmek üzere olan sezonun son günlerinde Fenerbahçe önümüzdeki yılın transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor...

Başkan Aziz Yıldırım’ın, “Mayıs ayında transferler bitecek” şeklindeki açıklamasının ardından Sarı-Lacivertliler’de son derece hareketli günler yaşanıyor.





Geride bırakmaya hazırlandığımız sezonda özellikle orta alanda yaratıcı oyuncu sıkıntısı çeken Fenerbahçe’nin de ilk hedefi bu mevki. Bunun için de Lyon’un yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena listenin başındaydı. Ancak Lyon ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bonservis bedeli ödenmek istenmiyordu. İşte bu dönemde tıkanan görüşmelerde devreye Valbuena girdi ve işi bitirdi.

KULÜBÜNÜ İKNA ETTİ

Fransız yıldızın 3 milyon Euro’luk maaşı Lyon için ağır bir yüktü. Bunu bilen Valbuena da kulübüne, “Alacaklarımdan vazgeçiyorum, bonservisimi bana verin” dedi. Lyon yönetimi de bu teklifi kabul edince Valbuena’nın F.Bahçe’ye transferinde de pürüz kalmamış oldu. Sarı-Lacivertliler de 32 yaşındaki oyuncuya 3 milyon Euro verecek. Valbuena’nın Türkiye’yi tercih etme nedeni ise vergilerin düşük olması...

Fransa’da yüzde 50-60 civarında vergi ödeyen yıldız oyuncunun F.Bahçe’ye geldiğinde ise böyle bir sorunu olmayacak. Çünkü Türkiye’de vergi oranı yüzde 15 ve bunu da kulüp ödüyor.

LYON BAŞKANI AULAS DA DOĞRULADI

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Valbuena’nın Fenerbahçe’ye transferi ile ilgili açıklamada bulundu.

Aulas, Fransız futbolcunun ayrılacağını belirterek “Fenerbahçe’nin önerdiği, Lyon’un ona öneremeyeceği 3 yıllık sözleşme Valbuena’yı cezbetti” ifadelerini kullandı.

ORTA SAHAYA BİR İSİM DAHA

Fenerbahçe'nin orta sahaya önümüzdeki sezon için bir isim daha katması bekleniyor. Mehmet Ekici’nin yanı sıra Valbuena’yı da kadrosuna katmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler’in önemli bir ismi daha transfer edeceği öğrenildi. Gündemdeki isimlerden Malinovsky’nin yanı sıra Brezilya’da da arayışlarını sürdüren yöneticilerin bu konuda birkaç gün içerisinde kesin sonuca varmaları bekleniyor.

LUCAS PEREZ DE BİTİYOR

Valbuena'nın transferinde işi resmi imzalara bırakan Fenerbahçe’nin bir diğer hedefi olan Lucas Perez Martinez konusunda da önemli gelişmeler var. Arsenal’de aradığını bulamayan yıldız futbolcu için Sarı-Lacivertli yöneticilerin yaptıkları görüşmeler mutlu sonla bitmek üzere...

Kiralık olarak kadroya katılması düşünülen Perez’in transferinde başta sıkıntı çıkartan Arsenal yönetimi yumuşadı ve oyuncusunun gitmesine yeşil ışık yaktı. Şu anda her iki kulüp arasında yoğun bir görüşme trafiği var.

Lucas Perez’in de Fenerbahçe’ye sıcak bakması nedeniyle görüşmelerin birkaç gün içerisinde bitmesi ve resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

ARSENE WENGER'DEN ŞOK YORUM

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Lucas Perez için Arsenal’in tecrübeli teknik direktörü Arsene Wenger’den şok sözler geldi. Sarı-Lacivertliler’in anlaşmaya çok yakın olduğu yıldız futbolcuyla ilgili olarak Wenger umutsuz mesajlar verdi.

Sezon başında Deportivo’dan 19 milyon Euro bonservis bedeliyle Arsenal’a transfer edilen Perez ile ilgili olarak Wenger, “Çok kaliteli bir forvet ama onda bir istek ve arzu görmüyorum. Bunu itiraf etmeliyim. Takımdan ayrılma ihtimali var.

Onu takımda görmek isterim ama doğru konuşmak gerekirse oturup ‘Burada oynama şansı olabilir mi?’ diye konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Habertürk