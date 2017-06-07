Valbuena yarın İstanbul'a geliyor

Kanarya'da başkan Aziz Yıldırım, 20. yılında 20. şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolda transferleri bir bir tamamlıyor. İlk olarak aylar öncesinden anlaşılan Mehmet Ekici'yi açıklayan sarı-lacivertliler şimdi de Mathieu Valbuena'yı duyurmaya hazırlanıyor. Kulübü Lyon'un ardından 33 yaşındaki Fransız futbolcuyla her konuda anlaşan Kanarya, yarın Valbuena'yı İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Tecrübeli yıldızın, Cuma sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra resmen açıklanması bekleniyor.



SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK OLACAK



Fenerbahçe'nin Valbuena transferinin detayları da ortaya çıkıyor. Lyon'un kadrosunda düşünmediği 33 yaşındaki futbolcu için Kanarya'nın 2+1 yıllık teklif yapması oyuncuyu cezbetti. Valbuena ayrıca kariyerinin sonuna yaklaşmışken başarı bonuslarıyla birlikte yıllık 4 milyon euro gibi önemli bir kazanç elde edecek. Tecrübeli yıldız, Fenerbahçe'nin heyecan verici tribünleri önünde futbol oynayacak olmaktan dolayı heyecan duyduğunu da belirtmişti.



BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO



Fransız basını, Fenerbahçe'nin Mathieu Valbuena için Lyon'a ödeyeceği rakamı da yazdı. Le Progres, sarı-lacivertlilerin 33 yaşındaki yıldız için Lyon'a 4 milyon euro ödeyeceğini belirtti. Fransız kulübü, Valbuena'nın yerine daha genç isimlere yönelmeyi düşünüyordu.



GERETS'İN AĞZINDAN VALBUENA



"Ona 'Küçük Bisiklet' lakabını ben takmıştım. Tekniği mükemmeldir. Zeki bir oyuncudur. Taktiği kolay anlar ve çabuk uygular. Ufak tefek olmasına rağmen mücadeleden asla yılmaz, korkmaz, geri çekilmez. Hem oyun kurucu gibi hem de kanatlarda görev alabilir. Bu yönüyle de çok kullanışlı bir futbolcu. Küçük boyu sebebiyle ani dönüşleri var. Onu tutmak çok zor"



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