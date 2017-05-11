Van der Wiel'den büyük kurnazlık !

Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'ye yıldırma taktiği uyguluyor. Sürekli bahaneler üreterek antrenmana çıkmayan Hollandalı oyuncunun yaptıkları sarı lacivertlileri yıldırdı.

İşte o bahaneler:

- Sakatım diyen Van Der Wiel doktorların kontrolünde hiç bir şey çıkmayınca siz beni anlamıyorsunuz diyor.

- Kendimi iyi hissetmiyorum diyerek sürekli olarak antrenmanlara çıkmak istemiyor.

- Buraya ait hissetmiyorum diyerek konsantrasyon problemi yaşadığını söylüyor.

- Takım arkadaşları ile gerginlikler yaşıyor. Volkan ile yaşadığı kavga ile Galatasaray maçı öncesi tüm takımın havasını bozdu

BİR İDDİA

Van der Wiel'in bu davranışlarının temelinde menajeri ile oynadığı bir oyunun olduğu iddia ediliyor. Hollandalı yıldız bonservisini bedava alıp yeniden imza parası ile bir kulübe imza atmak istiyor iddiaları çokça konuşulmaya başlandı.