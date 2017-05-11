İşte Fenerbahçe'nin 5 transferi
Kartal'dan dev hamle ! 2 bomba birden...
Aykut Kocaman açıklanıyor !
Coutinho için öyle bir fiyat çekti ki...
Coutinho için öyle bir fiyat çekti ki...
Bursaspor maçı öncesi Beşiktaş'a müjde !
Bursaspor maçı öncesi Beşiktaş'a müjde !
İşte Trabzonspor'un 50. yıl yıldızı !
İşte Trabzonspor'un 50. yıl yıldızı !
1.96'lık dev Süper Lig'e geliyor ! Bomba...
1.96'lık dev Süper Lig'e geliyor ! Bomba...
Beşiktaş açıkladı ! Talisca ve Dudu transferi...
Beşiktaş açıkladı ! Talisca ve Dudu transferi...
Fenerbahçe'ye Final-Four müjdesi !
Fenerbahçe'ye Final-Four müjdesi !
Ümit Özat yeni transferi resmen açıkladı !
Ümit Özat yeni transferi resmen açıkladı !
Yıldız futbolcunun aracına şok saldırı !
Yıldız futbolcunun aracına şok saldırı !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 11 Mayıs 2017 15:39

Van der Wiel'den büyük kurnazlık !

Fenerbahçe'nin Hollandalı sağ beki Van der Wiel'in çeşitli bahaneler üreterek bonservisini almak istediği ve başka bir takımla anlaşıp imza parasını indirmek istediği ortaya çıktı.

Van der Wiel'den büyük kurnazlık !
A+ A-

Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'ye yıldırma taktiği uyguluyor. Sürekli bahaneler üreterek antrenmana çıkmayan Hollandalı oyuncunun yaptıkları sarı lacivertlileri yıldırdı. 

İşte o bahaneler:

- Sakatım diyen Van Der Wiel doktorların kontrolünde hiç bir şey çıkmayınca siz beni anlamıyorsunuz diyor.

- Kendimi iyi hissetmiyorum diyerek sürekli olarak antrenmanlara çıkmak istemiyor.

- Buraya ait hissetmiyorum diyerek konsantrasyon problemi yaşadığını söylüyor. 

- Takım arkadaşları ile gerginlikler yaşıyor. Volkan ile yaşadığı kavga ile Galatasaray maçı öncesi tüm takımın havasını bozdu

BİR İDDİA

Van der Wiel'in bu davranışlarının temelinde menajeri ile oynadığı bir oyunun olduğu iddia ediliyor. Hollandalı yıldız bonservisini bedava alıp yeniden imza parası ile bir kulübe imza atmak istiyor iddiaları çokça konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe , Van der Wiel