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  1. 16 Nisan 2017 14:57

Van der Wiel'ın talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Gregory Van der Wiel'a Marsilya'nın ardından iki İtalyan kulübü talip oldu.

Van der Wiel'ın talipleri artıyor
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Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon başka bir kulübe satarak yeni transferler için kaynak oluşturmak istediği futbolculardan biri olan Gregory Van der Wiel ile 2 İtalyan kulübünün ilgilendiği ifade edildi.

Empoli ve Genoa'nın teklifte bulunmaya hazırlandığı Van der Wiel daha önce Fransız kulübü Marsilya'nın da listesine girmişti. Piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Van der Wiel'i Fenerbahçe yönetimi en az 2 milyon Euro'ya satıp biraz nefes almak istiyor.

Fenerbahçe bu staşı gerçekleştirirse Hollandalı futbolcuya yıllık ödeyeceği 2.2 milyon Euro garanti ücret ve maç başılardan da kurtulmuş olacak.

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