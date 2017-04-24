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  1. 24 Nisan 2017 16:24

Van Persie derbide kayıp

Fenerbahçe’nin Galatasaray maçında gol umudu olan Hollandalı yıldız Robin van Persie, neredeyse topa bile dokunamadı.

Van Persie derbide kayıp
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Ligin 28. haftasında TT Arena'da Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de Robin van Persie, derbideki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın sarı-lacivertlilerin gol umudu olarak sahaya sürdüğü Hollandalı yıldız, sarı-kırmızılıların karşısında neredeyse topa dahi dokunamadan maçı tamamladı. RVP özellikle ilk devrede çok etkisizdi ve adeta yokları oynadı. Dev derbide, 61. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Fırat Aydınus'a yoğun bir şekilde itiraz eden Van Persie, sarı kart görerek ceza sınırını aştı. Cezalı duruma düşen Hollandalı yıldız, ligde gelecek hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

RVP, ligin ilk devresinde Kadıköy'de oynanan Galatasaray maçında iki gol atarak takımına galibiyeti getirmişti.

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