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  5. 06 Haziran 2017 12:00

Van Persie'ye 30 milyon euro !

Çin kulübü Hebei Fortune, Fenerbahçe'ye Van Persie 30 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Van Persie'ye 30 milyon euro !
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Kadrosunda Lavezzi, Hernanes ve M'bia gibi yıldızları barındıran Çin kulübü Hebei Fortune, Fenerbahçe'ye Van Persie için tam 30 milyon euro'luk teklifte bulundu.
 
Bu sezon Fenerbahçe’de gol istatistiği açısından iyi şeyler yapan fakat saha içi performansı ve yaşadığı sakatlık problemleriyle çok da iç açmayan yıldız golcü Robin van Persie için Fenerbahçe’ye tam 30 milyon euro’luk teklif geldiği öğrenildi.

ANLAŞMA 2 YILLIK 

Geçtiğimiz sezon Manchester United’dan transfer edilen ve iki sezonda 83 maçta 36 gol atıp 7 asist yapan tecrübeli golcü için Çin’in Hebei Fortune kulübü 22 milyon euro’dan kapıyı açarken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın bu teklifi reddetmesi üzerine Fortune’nin 30 milyon euro’lara kadar çıktığı belirtildi. Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu’nda oynan maçtan sonra resmi teklif alan Van Persie’nin Hebei Fortune’ye olumlu yaklaştığı öğrenilirken, 33 yaşındaki futbolcunun yıllık 20 milyon Euro’ya ‘Evet’ dediği ifade edildi. 

Geçtiğimiz sezonda Hebei’nin Van Persie’yi aynı şartlarda istediği fakat Aziz Yıldırım’ın Çinli yöneticilere ‘elimizde tek Fernandao var başka kimse yok şu anda 50’de verseler veremeyiz’ dediği öğrenildi.

Star

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