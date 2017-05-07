Vodafone Arena'da dev derbi !

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Devler Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe sezonun son derbisi için Vodafone Arena'ya çıkıyor, ezeli rakipler galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak taraftarlar heyecanla bekliyor.



BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş Vodafone Arena'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç BeIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.



İŞTE MUHTEMEL 11'LER



BEŞİKTAŞ: Fabri, Marcelo, Atınç, Gökhan, Tolgay, Oğuzhan, Adriano, Talisca, Quaresma, Babel, Aboubakar



FENERBAHÇE: Volkan, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Neustadter, Alper, Lens, Sow, Van Persie



SAKAT: Atiba (BJK), Şener, Fabiano, Fernandao (F.Bahçe)



CEZALI: Tosic (BJK), M.Topal (F.Bahçe)



Ezeli rakipler 93 yıllık dev rekabette 343. kez karşılaşacak. Geride kalan 342 maçta Fenerbahçe 130, Beşiktaş 123 galibiyet alırken, 89 müsabaka berabere bitti. Sarı-lacivertlilerin 469 golüne, Kartal 429 golle yanıt verdi. İki takım arasındaki 121 lig maçında Fenerbahçe 45, Beşiktaş 38 kez kazandı, 38 maçta ise eşitlik bozulmadı.



Beşiktaş zorlanıyor



Kartal son yıllarda Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda galip gelmekte bir hayli zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım rekabetteki son 17 maçtan 9’unu yitirirken, 5 kez berabere kaldı, rakibine sadece 3 kez üstünlük kurabildi. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı’nda oynanan maç golsüz bitmişti. Vodafone Arena’da yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında ise gülen taraf 1-0’lık skorla Fenerbahçe oldu. Beşiktaş son 6 derbinin 5’inde gol atamazken, sarı-lacivertliler son 10 maçta sadece 1 kez suskun kaldı.



Tarihi fırsat



Fenerbahçe derbide kalesini gole kapatırsa tarihi bir başarıya imza atacak. Bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray’la oynadığı derbi maçlarda gol yemeyen Dirk Advocaat yönetimindeki sarı-lacivertli takım bugün de rakibine şans tanımazsa tam 52 yıl sonra ilk kez bir sezonu gol yemeden kapatacak. Fenerbahçe son olarak 1963-64 sezonunda 4 derbiyi de gol yemeden bitirmişti.



Atiba yok Tolgay var



Beşiktaş derbi maçın son hazırlığını dün yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş antrenmanda ısınma programının ardından derbinin taktiği üzerinde durdu.



Atiba’nın oynamayacak olması nedeniyle farklı arayışlar içine giren Güneş’in Tolgay’a ilk 11’de görev vermesi bekleniyor. Tolgay’ın yanı sıra Necip’i de deneyen siyah-beyazlı hocanın, bu futbolcuyu stoper bölgesinde de oynatabileceği ifade edildi. Aboubakar’ı 11’de sahaya sürmesi beklenen Şenol Güneş’in, Demba Ba ve Cenk Tosun’u yedek soyunduracağı öğrenildi.



Güneş’in kâbusu!



Şenol Güneş, Fenerbahçe’ye karşı kazanmakta çok zorlanıyor. Tecrübeli hoca, sarı-lacivertli ekibe karşı kariyerinde 6 farklı takımla oynadığı 41 maçın sadece 8’ini kazanırken, 24 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.



227 sarı, 26 kırmızı çıktı



İki takımın son 15 sezonda yaptığı 40 resmi maçta hakemler toplam 26 kırmızı, 227 de sarı kart kullandı. Bu süreçte 33’ü Süper Lig, 5’i Türkiye Kupası, 2’si TFF Süper Kupa olmak üzere 40 maçta Beşiktaş’tan 17, Fenerbahçe’den ise 9 futbolcu kırmızı kart gördü.



Defans alarmı



Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta tam 8 gole engel olamadı. Trabzonspor (3-4) ve Başakşehir (3-1) maçlarında üçer gol yiyen siyah-beyazlı takım, Adanaspor’u (3-2) yendiği karşılaşmada da kalesinde 2 gol görmüştü.



Gol yok



Beşiktaş’ın bu sezonki kadrosunda Fenerbahçe’ye gol atan futbolcu bulunmuyor. Rekabetteki son 6 maçın 5’inde gol atamayan Kartal’ın geçen sezon 3-2 galip geldiği derbideki gollerini Gomez (2) ve Kjaer (k.k.) atmıştı. Fenerbahçe’de ise bu sezonki kadroda yer alan Sow (8), Emenike (2), Van Persie (2), Stoch (1) ve Volkan Şen (1) Beşiktaş ağlarını havalandırdı.



Sürpriz prim



Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe galibiyeti için sürpriz bir prim belirledi. Siyah-beyazlı idarecilerin şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın kazanılması halinde primi maçtan hemen sonra açıklayacakları öğrenildi.



Yıldırım’la 24 galibiyet



Fenerbahçe, Aziz Yıldırım başkanlığında Beşiktaş’la oynadığı toplam 50 derbide 24 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip fileleri 79 kez sallarken, kalesinde 65 gol gördü. Beşiktaş ise Başkan Fikret Orman yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 12 derbiden 3’ünü kazandı, 6’sını yitirdi, 3’ünde de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 12 gol atıp, 19 gol yedi.



Aydınus’la eşitlik var



Derbinin hakemi Fırat Aydınus 10. kez Beşiktaş-F.Bahçe maçında düdük çalacak. Aydınus’un yönettiği 9 derbide iki takım da dörder galibiyet aldı, bir müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 11 gol atarken, 9 gole engel olamadı.