Volkan Babacan'ın cezasında Beşiktaş ayrıntısı

Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan saldırıyla Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a 5'er maç, Volkan Babacan'a ise 1 maç ceza verilmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Üç futbolcu da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na ‘saldırı’ gerekçesiyle sevk edilmişlerdi.

Talimatlara göre üç futbolcunun cezası da 5’er maçtan başlamalıydı.

Ancak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ‘saldırı’ gerekçesiyle sevk edilen Volkan Babacan’a ‘sportmenliğe aykırı hareket’ten yalnızca bir maç ceza verdi.

Bir maçlık cezasını Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçında çekecek olan Volkan Babacan ligdeki Beşiktaş maçında kalesinde olacak.

Kadro dışı kalan Yalçın ve Ufuk ise; Fenerbahçe (Kupa), Beşiktaş, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe (Kupa) maçlarında cezalı olacak.(Gamaspor)