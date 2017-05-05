Trabzonspor'dan Carlos Bacca hamlesi
Chedjou Bursaspor'la anlaştı !
Sergen Yalçın Kuzey Kıbrıs'a gidiyor !
Güreşte bir altın madalya daha !
Güreşte bir altın madalya daha !
Galatasaray'dan flaş Rodrigues açıklaması
Galatasaray'dan flaş Rodrigues açıklaması
Beşiktaş Caner Erkin için harekete geçti
Beşiktaş Caner Erkin için harekete geçti
Transfer atağı ! Aboubakar gemileri yaktı...
Transfer atağı ! Aboubakar gemileri yaktı...
İşte Greizman'ın yeni takımı!
İşte Greizman'ın yeni takımı!
Taraftarlar derbi biletlerine hücum etti
Taraftarlar derbi biletlerine hücum etti
Beşiktaş ve Başakşehir’e ceza !
Beşiktaş ve Başakşehir’e ceza !
Bogdanovic'dan büyük başarı ! Nisan ayında...
Bogdanovic'dan büyük başarı ! Nisan ayında...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 05 Mayıs 2017 10:18

Volkan Demirel Fenerbahçe'de kalıyor

Fenerbahçe Yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptan Volkan Demirel’le nikah tazelemeye hazırlanıyor.

Volkan Demirel Fenerbahçe'de kalıyor
A+ A-

Tecrübeli file bekçisi daha önce yaptığı açıklamada, “Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda forma giymem. Teklif gelmezse yurt dışına giderim. Fenerbahçe için boş sözleşmeye de imza atarım” ifadelerini kullanmıştı.

Tam 15 yıldır aralıksız olarak sarı-lacivertli formayı giyen kaptan için yeni sözleşmede mali detaylar önem taşımıyor. Çünkü Volkan’ın en büyük hedefi kariyerini Fenerbahçe’de sürdürüp yine aynı çatı altında noktalamak...

Volkan bu nedenle mali konularla ilgili tüm inisiyatifi yönetime bırakmış durumda. Bu konuyla ilgili bir pazarlık yapmayı da düşünmüyor. Tecrübeli file bekçisinin sadece yeni sözleşme süresiyle ilgili bir talebi söz konusu olacak.

Fenerbahçe ile üç yıllık yeni kontrat yapmak isteyen Volkan Demirel böylelikle sarı-lacivertli forma altında 18 yılı da doldurmuş olacak.

Kulüp tarihinin en önemli kalecileri arasında bulunan başarılı eldiven sarı-lacivertli takımda 18 yılı tamamlayarak ulaşılması çok güç bir süreye de imzasını atacak.

15 yılda 9 kupa kazandı

Fenerbahçe’ye 2002’de 20 yaşındayken Kartalspor’dan transfer olan Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayı son 15 sezonda tam 470 kez giyerken, 9 kupa kazandı. Süper Lig’de 5 kez şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı ise 2’şer kez kaldırdı.

Milliyet

imza , volkan demirel , fenerbahçe , sözleşme