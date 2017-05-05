Volkan Demirel Fenerbahçe'de kalıyor

Tecrübeli file bekçisi daha önce yaptığı açıklamada, “Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda forma giymem. Teklif gelmezse yurt dışına giderim. Fenerbahçe için boş sözleşmeye de imza atarım” ifadelerini kullanmıştı.

Tam 15 yıldır aralıksız olarak sarı-lacivertli formayı giyen kaptan için yeni sözleşmede mali detaylar önem taşımıyor. Çünkü Volkan’ın en büyük hedefi kariyerini Fenerbahçe’de sürdürüp yine aynı çatı altında noktalamak...

Volkan bu nedenle mali konularla ilgili tüm inisiyatifi yönetime bırakmış durumda. Bu konuyla ilgili bir pazarlık yapmayı da düşünmüyor. Tecrübeli file bekçisinin sadece yeni sözleşme süresiyle ilgili bir talebi söz konusu olacak.

Fenerbahçe ile üç yıllık yeni kontrat yapmak isteyen Volkan Demirel böylelikle sarı-lacivertli forma altında 18 yılı da doldurmuş olacak.

Kulüp tarihinin en önemli kalecileri arasında bulunan başarılı eldiven sarı-lacivertli takımda 18 yılı tamamlayarak ulaşılması çok güç bir süreye de imzasını atacak.

15 yılda 9 kupa kazandı

Fenerbahçe’ye 2002’de 20 yaşındayken Kartalspor’dan transfer olan Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayı son 15 sezonda tam 470 kez giyerken, 9 kupa kazandı. Süper Lig’de 5 kez şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı ise 2’şer kez kaldırdı.