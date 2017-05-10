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  5. 10 Mayıs 2017 17:08

Volkan Demirel ile 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Volkan Demirel, 1 yl daha takımda kalmak için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu dile getirdi.

Volkan Demirel ile 1 yıl daha Fenerbahçe'de
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Sezon sonunda Fenerbahçe ile kontratı sona erecek 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin hedefi Müjdat Yetkiner'in 571 maçlık rekorunu kırarak tarihe geçmek istiyor.

Fenerbahçe’nin 15 yıldır formasını giyen Volkan Demirel sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatacak. Yönetimin de yuvada kalmasına karar verdiği 35 yaşındaki tecrübeli eldiven 3 yıl daha sarı-lacivertlilerin kalesini korumak istiyor. Volkan'ın “Para hiçbir zaman sorun olmaz. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Sözleşmeme 100 bin Euro da yazsalar kariyerimi burada noktalayacağım” dediği öğrenildi.

Volkan, adını Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasına yazdırmak ve kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu olmak istiyor. 15 sezondur sarı-lacivertlilerin formasını giyen Demirel bugüne kadar 471 karşılaşmaya çıktı. Başarılı file bekçisi kulüpte 571 maçta görev alan Müjdat Yetkiner'i geçip rekoru kırmanın peşinde. Yönetim de forma ile özdeşleştiği için deneyimli kalecisinin sözleşmesini uzatacak.

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